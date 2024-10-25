50 на 50 Константин Сонин

25.10.2024, 10:53

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Константин Сонин

Были случаи, когда что-то реально менялось в последние десять дней.

Это можно считать официальным - один за другим лучшие электоральные статистики пишут о том, что президентской гонки, в которой шансы кандидаток за десять дней до выборов настолько близки, им комментировать не приходилось. Если и бывали кампании, заканчивавшиеся так же «ноздря в ноздрю» как кампания 2024 года, то не в эпоху современных опросных технологий. Сейчас все основные средние и основные опросы, что национальные, что по «решающим» штатам, сошлись к тому, что шансы Харрис и Трампа 50 на 50.

Все основные аналитики, понятно, жалуются на то, что объяснить публике, что такое 50 на 50, совершенно невозможно. Все спрашивают, «А все-таки?» Что «все-таки»? Прогноз 50 на 50 не отличается, статистически, от прогноза 51 на 49 или 48 на 52, но психологически 51 сильно отличается от 50... Шон Тренде, один из двух электоральных статистиков, которым я больше всего доверяю, говорит, что при 50 на 50 по всем аналитическим данным, если бы его заставили сделать однозначный прогноз, он бы сказал «побеждает Трамп». Но, конечно, на каждый аргумент в пользу больших шансов Трампа, находится аргумент в пользу того, что чуть больше шансов у Харрис…

Кому интересны не только основные цифры - средние по прогнозам, которые разные агрегаторы подсчитывают по разному, и расчитанные на их основе шансы на победу - читайте Silver Bulletin Нейта Сильвера, где каждый день (за совсем небольшую подписку) рассказывают, популярно, как устроен анализ и откуда возникают какие цифры. В этом году еще стоит читать Нейта Кона на сайте NYT, потому что, не исключено, именно опросы NYT/Siena College сейчас улавливают тренд, который «не видят» другие опросы.

Чего прогнозы не видят - это «систематической ошибки». Чтобы сделать опрос, социологам нужно сделать очень много конкретных предположений о том, как устроен процентный состав избирателей. Если эти предположения сделаны неверно, то, сколько людей и как не опрашивай, будет систематическая ошибка. В последние 40 лет «консенсус прогнозов», взвешенное среднее, ошибался, в среднем, на 2%. (В 2012 - на 3% в пользу республиканцев, в 2016 - на 2% в пользу демократов, в 2020 - на 4% в пользу демократов). Если в 2024 году ошибка будет 2% в пользу Харрис (то есть она наберт на 3-4% голосов больше Трампа), то она выиграет, вероятно, почти все 7 «решающих» штатов (ей достаточно трех больших из них). И наоборот, если ошибка будет 2% в пользу Трампа, то он выиграет все эти штаты.

В принципе, давным давно были случаи, когда что-то реально менялось в последние десять дней. Например, Картер и Рейган шли «ноздря в ноздрю» до последних дней, а за неделю до дня выборов состоялись их единственные дебаты. И в итоге - из-за дебатов или не из-за дебатов - Рейган выиграл довольно крупно, набрав 50,7% голосов.

В 2024 году, конечно, трудно представить какое событие, какая новая информация могла бы что-то поменять. Голосование, собственно, уже давно идет - причем у республиканцев во многих штатах преимущество (известно, люди с какой партийной регистрацией запросили почтовые бюллетени, но неизвестно, как они проголосовали). Впрочем, на чем определенно сходятся все специалисты - по опыту последних лет, невозможно делать какие-то выводы из анализа досрочного голосования - невозможно, определить про голос, поданный досрочно - был бы он подан в день выборов (то есть досрочный голос ничего не прибавляет) или это кто-то, кто иначе бы голосовать не стал.

Константин Сонин, «Телеграм»

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