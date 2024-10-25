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«Развели как школьницу»

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  • 25.10.2024, 11:01
  • 9,712
«Развели как школьницу»

История о том, как не нужно покупать автомобиль.

Покупка автомобиля у нас в стране регулируется правилами, которые законодатель принял неспроста, а исходя из горького опыта наших же граждан. Но, увы, всегда находятся те, кто упорно эти правила игнорирует.

Претерпевший не так давно изменения указ Лукашенко №504 «О мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств» (далее – Указ) стал своего рода барьером на пути жуликов, пытающихся нажиться на автовладельцах.

Но пока есть излишне доверчивые покупатели транспортных средств, жулики эти никуда не денутся, о чем свидетельствует история читательницы abw.by Анастасии.

Полный развод

«Постараюсь коротко описать ситуацию, которая со мной произошла меньше месяца назад.

Я в первый раз покупала себе машину. Нашла объявление о продаже авто непосредственно от собственника, как было указано. Приехала на осмотр, познакомилась с владельцем (так он представился). Меня убедили, что машина на ходу, абсолютно ликвидна, никаких проблем и повреждений нет, только мелкие недочеты. Поэтому мы сразу договорились о сделке.

При следующей встрече было уже трое мужчин: комиссионер, владелец – им оказался не тот парень, с которым я встречалась как с «собственником» автомобиля, и еще один – кто он, я не знаю.

Мне дали договор, в котором было сказано, что оплата идет на счет юридического лица и производится безналичным платежом после оформления и постановки на учет новым владельцем (то есть мной). Хотя до этого мы оговорили оплату наличными – и я их, собственно, привезла с собой. Но я не придала этому значения и подписала договор (кстати, меня все время отвлекали, пока я его читала). При этом рассчитаться меня попросили все же наличными. Я так и сделала. Но никакой расписки, к сожалению, не взяла. Отмечу, что на предыдущей встрече я оставляла предоплату за машину – наличными и с распиской. Так что после подписания договора и расчета я получила ключи, мы пожали друг другу руки и разъехались.

Когда после покупки я обратилась на СТО, там мне сказали, что машина вообще непригодна для эксплуатации – ездить на ней просто запрещено… А если чинить, то ремонт обойдется вдвое дороже самой машины.

Конечно, у меня был шок. Я начала узнавать, что можно сделать. Так как договор заключен с юридическим лицом, по закону о правах потребителя я могу обратиться к продавцу с требованием разорвать сделку. Я так и сделала.

Но проблема в том, что у меня нет подтверждения расчета за машину. По закону юридическое лицо не имеет права принимать оплату наличными. Кроме того, в договоре указана сумма, которая в 2 раза меньше той, что я заплатила. Вот и получается, что по закону я могу обратиться в суд и с большой вероятностью выиграть дело, но никаких доказательств у меня фактически нет. Если продавец (юрлицо) будет утверждать, что оплаты не было, я не смогу доказать обратное. Мне придется и машину после расторжения договора отдать, и деньги потерять.

В надежде разрешить ситуацию мирно я отправила досудебную претензию указанному в договоре юрлицу. Но это письмо «стучится» по двум адресам уже несколько дней – они его просто не забирают. И я думаю, мое письмо такое не единственное.

В общем, я признаю, что меня развели как школьницу. Я явно нарвалась на банальных перекупов. Но смириться с этим тяжело. Могу ли я все-таки что-то сделать в этой ситуации?»

Большая ошибка

Сказать, что Анастасия совершила большую ошибку, а точнее, череду больших ошибок, – это ничего не сказать.

Первое, что должно было насторожить, – разные «владельцы» машины. Недоверие к перекупам у населения сложилось на ментальном уровне, поэтому их типичный прием – указывать в объявлении, что машину продает именно собственник. Но проверить это несложно – достаточно сверить техпаспорт и паспорт «владельца». Если вас пытаются обмануть на начальной стадии покупки машины, уже стоит задуматься.

Вторая встреча с продавцом должна была насторожить еще больше. Почему там появилось сразу три персонажа, при этом собственника среди них опять не было?

Следующий «промах» – поверить на слово описанию технического состояния машины. «На ходу и абсолютно ликвидна» – это, конечно, сильные аргументы в пользу выбора автомобиля… Почему Анастасия не поехала на СТО, чтобы проверить автомобиль, до покупки? Из каких соображений решила сделать это уже после?

Дальше – больше. Пункт в договоре о том, что оплата идет на счет юридического лица и производится безналичным платежом «после оформления и постановки на учет новым владельцем» вызывает особое недоумение. Ну как можно в это поверить? Это все равно что взять булку хлеба в магазине, а рассчитаться за нее потом, когда съешь. После постановки на учет покупатель становится владельцем транспортного средства, о чем говорится в ст. 224 ч. 2 Гражданского кодекса.

Отдельный разговор – наличка. А ведь Анастасия прекрасно знала, что покупка машины за наличные деньги, когда продавцом выступает юридическое лицо (комиссионный автомагазин или ИП), запрещена законом. И это именно так.

Указ №504 «О мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств» (далее – Указ): проведение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями расчетов с физическими лицами, в том числе по договору комиссии, а также физическими лицами расчетов с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями за отчуждаемые транспортные средства допускается только в безналичной форме.

По факту на руках у Анастасии только странный, юридически неверно составленный договор и расписка о предоплате, которая вряд ли как-то поможет в суде. И да, сумма в договоре хоть и указана, но в гораздо меньшем размере, чем покупатель заплатил наличными. Это огромный минус с точки зрения оценки перспектив. Ну и отсутствие платежных документов.

Рассмотрение гражданского дела в суде – это не «прогулка» по судебным кабинетам, это сложный процесс, где каждая его сторона (истец и ответчик) должны самостоятельно доказывать факты, на которые ссылаются. А если есть противоречия, то суд исходит из того, что написано в документах. Например, в договоре указано, что расчет должен происходить после постановки авто на учет. Тогда где же подтверждение этого расчета?

Какой у Анастасии выбор? Ремонтировать машину, отдав за это вдвое больше стоимости самой машины, или попробовать судиться. Причем во втором случае без помощи юристов не обойтись. Учитывая стоимость их услуг и слабые перспективы в суде, неизвестно, что в итоге выйдет дороже. И это еще нужно поискать, с кем судиться: адрес, указанный в договоре, вполне может оказаться фиктивным, а фирма банальным «фунтом».

Исходя их всего вышесказанного, вынуждены констатировать, что порадовать Анастасию нам нечем. Своими же руками она практически уничтожила свои перспективы выиграть это дело в суде.

Журналисты лишь напоминают, на что обязательно стоит обратить внимание при покупке автомобиля.

Покупаем автомобиль правильно

У физического лица. Согласно Указу, приобретение автомобиля осуществляется после снятия его с учета с составлением договоров в 3-х экземплярах, которые подлежат обязательной регистрации в ГАИ либо нотариальному удостоверению.

Договор должен содержать: сведения о сторонах договора; права и обязанности сторон; сведения об автомобиле; серию, номер и дату выдачи свидетельства о регистрации; стоимость транспортного средства; порядок и сроки расчета; сведения об отсутствии ограничений.

Не лишним будет до регистрации договора проверить на СТО техническое состояние автомобиля. Если «физик»-продавец отказывается, это повод задуматься о целесообразности покупки.

У юридического лица. Когда машина покупается в комиссионке (ИП), у продавца, помимо документов на авто, должен быть акт технического состояния и оценки транспортного средства, в котором отражается состояние узлов и агрегатов автомобиля.

П. 7 Указа. Право собственности на транспортное средство приобретателя возникает, а право собственности лица, отчуждающего транспортное средство по договору, прекращается с момента фактической передачи транспортного средства приобретателю, оформленной актом приема-передачи, – при заключении договора между физическим и юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в простой письменной форме.

Таким образом, у покупателя должны быть: свидетельство о регистрации авто, акт технического состояния и оценки транспортного средства, договор купли-продажи, акт приема-передачи.

И еще раз акцентируем внимание: только безналичный расчет.

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