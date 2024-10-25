В России неожиданно подорожают холодильники и кондиционеры 4 25.10.2024, 11:18

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Названа причина.

В России вырастут цены на кондиционеры и холодильники после новых требований Минприроды к ввозу продукции с хладагентами, пишет РБК.

«Минприроды неожиданно для рынка изменило правила ввоза продукции и распространило разрешительный порядок на значительное количество товаров, ввоз которых раньше не ограничивался. Если ранее 10% кондиционеров подпадало под лицензию, то после опубликования позиции Минприроды лицензию следует оформлять на 90% таких устройств», — сообщил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). Представитель ассоциации добавил, что похожая ситуация складывается на рынке промышленного холодильного оборудования, так как под ограничения попал фреон 310, а доля оборудования, которое его использует, составляет 50%.

Согласно новым требованиям, о которых министерство сообщило 8 октября, разрешительный порядок ввоза продукции с хладагентами теперь необходим не только для моновеществ, но и для смесей, которые ранее не подлежали обязательному лицензированию. Ранее лицензия на ввоз продукции со смесью веществ не требовалась. В «Марвел-Дистрибуции», одном из крупнейших поставщиков бытовой техники, объяснили, что ожидают высокий рост поданных заявок на лицензирование, так как для свободного ввоза остались изделия, заправленные хладагентами, не включенными в списки ведомства.

«Изменения принципов действия разрешительного порядка без переходного периода, необходимого для подготовки к ним бизнеса, повлекут за собой значительные финансовые потери российских импортеров, связанные как с дополнительными расходами на оформление лицензии, хранение уже отправленных партий на складах в ожидании получения лицензии, так и с упущенной выгодой от реализации продукции», — уточнили в РАТЭК.

Там добавили, что в ближайшее время ожидается полная остановка ввоза подобной продукции, так как лицензия на их закупку истекает в конце года. В РАТЭК заявили о намерении обратиться в госорганы для решения этой проблемы.

Со своей стороны представитель ДНС Юлия Волгова также назвала решение Минприроды неожиданным. По ее словам, изменение коснется почти всего ассортимента ввозимых кондиционеров, так как они используют хладагенты в виде смеси веществ. Необходимость их лицензирования потребует значительного времени.

Она также добавила, что изменения отразятся на стоимости лицензирования и необходимости хранения техники на складах таможни. «Мы видим эту проблему и прогнозируем определенные риски. Лицензия — это достаточно долгий документ, который оформляется порядка 70–90 дней. Сейчас начинается сезон завоза климатической техники, который длится до конца февраля, но мы стараемся заблаговременно осуществлять завоз», — поделилась представитель ДНС. На сколько могут вырасти цены, она прогнозировать не стала.

По данным компании «М.Видео-Эльдорадо», в первом полугодии 2024 года спрос на кондиционеры увеличился на 43% в штуках и на 51% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В июле рост спроса по сравнению с прошлым годом составил 150%. В пятерку самых популярных брендов за первую половину июля 2024 года вошли Haier, Rapid, Carrera, Electrolux и TCL. В первом квартале 2024 года спрос на кондиционеры в России вырос на 58,5% по сравнению с тем же периодом 2023 года, увеличившись на 80 тысяч штук. В денежном выражении рост составил 2,2 млрд рублей.

За первые шесть месяцев текущего года россияне купили холодильников на сумму 61 млрд рублей, что на 11,6% больше, чем в 2023 году. В топ-5 марок в денежном и штучном выражении вошли Haier, Indesit, Beko, Gorenje и белорусская марка «Атлант».

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