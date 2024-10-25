«Роллтон» и BigBon пропадут с полок белорусских магазинов 9 25.10.2024, 11:23

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Пока неизвестно, носит ли запрет на продажу временный характер.

Сразу две самые популярные марки лапши быстрого приготовления пропадут с полок белорусских магазинов. Об этом сообщил фуд-блогер Кокобай, который опубликовал информационное письмо.

Согласно документу, запрет на реализацию лапши, а также картофельного пюре вводит Минздрав.

Кроме того, своим постановлением ведомство запретило ввозить, хранить и использовать продукцию российской компании ООО «Маревен Фуд Сэнтрал».

Получается, что с полок белорусских магазинов пропадут «Роллтон» и популярная лапша BigBon.

Достоверно неизвестно, носит запрет временный или постоянный характер, но у любителей этих продуктов на некоторое время точно возникнут проблемы с покупкой.

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