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«Остатки собираем со всех складов»

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  • 25.10.2024, 11:33
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«Остатки собираем со всех складов»

Владельцы секонд-хендов – о последствиях санкций ЕС.

1 октября вступил в силу новый пакет санкций ЕС, запрещающий ввозить товары секонд-хенд в Беларусь из Европы. Как это повлияло на работу «секондов» в Барановичах, BAR24 рассказали их работники и владельцы.

С момента начала действий санкций прошел почти месяц. Вопреки опасениям покупателей, массового закрытия магазинов секонд-хенд в Беларуси не произошло. Но как они работают в новых условиях?

Чтобы это выяснить, журналисты прошлись по некоторым известным магазинам Барановичей. И пообщались с продавцами и владельцами.

«Вещей, как видите, предостаточно»

На первый взгляд в барановичских «секондах» ничего не изменилось. Посетителей в послеобеденное время было немало. Да и сокращения ассортимента одежды на прилавках мы не заметили.

– Вещей, как видите, предостаточно. И всем хватит, – отметила продавец магазина одной из крупных сетей секонд-хенд. – Что касается оборота вещей, как они доставляются, это спрашивайте у начальства. Наша задача – выложить товар, а не интересоваться этими делами.

Между тем, по словам продавцов других магазинов, некоторые изменения в работе они все-таки заметили.

– После первого октября некоторые изменения в магазине у нас произошли. Поставляют товары теперь через страны СНГ, например, через Казахстан. В связи с этим цены подняли. И, говорят, будут поднимать и дальше. Но ассортимент есть, – рассказала продавец другого секонд-хенда.

«Сегодня ни одной вещи не продали»

Владельцы же барановичских «секондов» отметили, что их бизнес сейчас переживает непростые времена. Некоторые отмечают, что новые товары для магазинов им буквально приходится выискивать.

– Сейчас непростое время для предпринимателей, работающих с секонд-хендом. Остатки вещей собираем со всех складов, – пожаловалась одна из владелиц.

Другие отмечают, что, хотя поставки товаров наладить удалось, цены на них выросли.

– Поставщики подняли цены на товар из-за изменений логистики. Раньше сама ездила в Польшу, Литву и все закупала. Теперь из Минска всё собираю. Изделия у меня все качественные, без пятен и дырок. Я просто не могу продавать за копейки себе в убыток, – рассказала владелица одного из старейших магазинов секонд-хенд в Барановичах.

Увеличение закупочной стоимости товаров и необходимость поднимать розничные цены на них, по словам владельцев, повлияли на спрос.

– После 20-х чисел сентября стал заметен спад клиентов. В октябре ситуация ухудшилась еще больше. Стыдно признаться, мы сегодня ни одной вещи не продали! – отметила хозяйка «секонда».

«Будем бороться»

Несмотря на трудности, владельцы магазинов секонд-хенд в Барановичах настроены решительно.

– Я в этом бизнесе с 1996 года. Самая первая точка «секондов» в городе была моя. Закрываться пока не планирую: будем бороться. Посмотрим, как оно будет дальше, – поделилась владелица одного из магазинов.

По словам предпринимателей, трудности в их бизнесе бывали и раньше. Поэтому пока они намерены держаться на плаву. Так долго, как это позволят обстоятельства.

– Пока не вижу причин закрывать магазин. Вот если вдруг совсем не будет товара и покупателей, тогда и закроемся, – резюмировала хозяйка секонд-хенда в центре города.

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