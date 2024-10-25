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WSJ: Путин просил Маска не активировать Starlink на Тайване

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  • 25.10.2024, 11:32
  • 3,052
WSJ: Путин просил Маска не активировать Starlink на Тайване

В качестве услуги Пекину.

Миллиардер Илон Маск поддерживает регулярные контакты с правителем РФ Владимиром Путиным. Во время одного из диалогов диктатор попросил бизнесмена не активировать интернет-сервис Starlink на Тайване.

Как говорится в большом расследовании The Wall Street Journal, эта просьба была сделана в контексте отношений РФ с Китаем. Как известно, Москва все больше полагается на Пекин в обход международных санкций. Запрос Путина Маск получил как услугу для китайского лидера Си Цзиньпина, учитывая чувствительность вопроса суверенитета Тайваня для Китая.

Сейчас Starlink не имеет разрешения на предоставление интернет-услуг на Тайване, поскольку тайваньские власти накладывают определенные ограничения на деятельность иностранных спутниковых операторов. Поэтому Тайвань обозначен в сервисе Starlink как «вскоре доступный» для покрытия.

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