WSJ: Путин просил Маска не активировать Starlink на Тайване 6 25.10.2024, 11:32

3,052

В качестве услуги Пекину.

Миллиардер Илон Маск поддерживает регулярные контакты с правителем РФ Владимиром Путиным. Во время одного из диалогов диктатор попросил бизнесмена не активировать интернет-сервис Starlink на Тайване.

Как говорится в большом расследовании The Wall Street Journal, эта просьба была сделана в контексте отношений РФ с Китаем. Как известно, Москва все больше полагается на Пекин в обход международных санкций. Запрос Путина Маск получил как услугу для китайского лидера Си Цзиньпина, учитывая чувствительность вопроса суверенитета Тайваня для Китая.

Сейчас Starlink не имеет разрешения на предоставление интернет-услуг на Тайване, поскольку тайваньские власти накладывают определенные ограничения на деятельность иностранных спутниковых операторов. Поэтому Тайвань обозначен в сервисе Starlink как «вскоре доступный» для покрытия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com