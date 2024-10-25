Выборы в Молдове: опубликованы окончательные результаты голосования 3 25.10.2024, 11:41

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Майя Санду лидирует с большим отрывом.

Президент Молдовы Майя Санду набрала 42,49% голосов избирателей на выборах, которые прошли 20 октября. Об это свидетельствуют окончательные результаты, которые опубликовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы, пишет Newsmaker.

Санду получила 656 852 голосов.

Ее оппонент, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло получил 25,95% (401 215 голосов), свидетельствуют данные ЦИК.

В сообщении ЦИК указывается, что сейчас проверяются протоколы всех 2219 избирательных участков и 37 окружных избирательных советов. Позже их отсканируют и опубликуют на сайте комиссии.

20 октября в Молдове прошли выборы президента и референдум по конституционному курсу страны на вступление в Евросоюз. Поскольку никто из 11 кандидатов на пост президента не набрал более 50%, 3 ноября в стране пройдет второй тур выборов, в который прошли Санду и Стояногло.

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