Очереди на границе с Польшей снова значительно выросли

Очереди на границе с Польшей снова значительно выросли2
- 25.10.2024, 11:43
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Время ожидания - 38 часов.
С начала недели очередь легковых авто на границе с Польшей выросла в полтора раза, сообщают белорусские пограничники.
По состоянию на 10:00 перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) зафиксировано более 760 легковых автомобилей. Также въезда в Польшу ожидают 15 автобусов, пишет ГПК.
По данным «Еврорадио», время ожидания на автомобиле превышает 1,5 суток. Утром 25 октября в Польшу въезжают машины, вставшие в очередь вечером 23 октября.