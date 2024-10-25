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Очереди на границе с Польшей снова значительно выросли

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  • 25.10.2024, 11:43
  • 1,450
Очереди на границе с Польшей снова значительно выросли

Время ожидания - 38 часов.

С начала недели очередь легковых авто на границе с Польшей выросла в полтора раза, сообщают белорусские пограничники.

По состоянию на 10:00 перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) зафиксировано более 760 легковых автомобилей. Также въезда в Польшу ожидают 15 автобусов, пишет ГПК.

По данным «Еврорадио», время ожидания на автомобиле превышает 1,5 суток. Утром 25 октября в Польшу въезжают машины, вставшие в очередь вечером 23 октября.

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