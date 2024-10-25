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Пошутив про лотерею, американец взаправду стал обладателем миллионного выигрыша

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  • 25.10.2024, 11:57
  • 1,936
Пошутив про лотерею, американец взаправду стал обладателем миллионного выигрыша
иллюстративное фото

Пока у везунчика нет никаких планов на полученные деньги.

Джордж Херт во время обеденного перерыва зашёл с двумя коллегами в магазин в Роаноке (Вирджиния, США) и не удержался от шутки.

Мужчина и сам не до конца понимает, почему ему вдруг в голову пришло сказать такое, но он заявил, что сейчас купит лотерейный билет и станет миллионером. Вот только Джордж и впрямь решился на покупку билета лотереи «Virginia Millions», быстро убедившись, что он не столько шутник, сколько предсказатель.

Приобретённый билет взаправду принёс ему первый приз в размере 1 миллиона долларов.

Пока у везунчика нет никаких планов на полученные деньги. Мужчина лишь сказал, что его случай является доказательством — мечты и молитвы действительно могут сбываться. Видимо, Джорджу и впрямь очень хотелось обогатиться.

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