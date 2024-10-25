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ВСУ показали «дорогу смерти» в Курской области

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  • 25.10.2024, 11:59
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ВСУ показали «дорогу смерти» в Курской области

Войска РФ потеряли там техники на миллионы долларов.

Украинское командование показало «дорогу смерти» в Курской области РФ. Об этом известно из публикации пресс-службы Генерального штаба ВСУ от 25 октября.

«Десантники и другие подразделения Вооруженных Сил Украины методично уничтожали военную технику противника, оставляя от нее только пепелища и обломки. Наибольшие потери техники понесла печально известная российская 155 бригада морской пехоты», — отметили в Генштабе.

Из видео, снятого 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригадой Десантно-штурмовых войск ВС Украины, известно, что «дорогой смерти» россияне прозвали сообщение между селом Снагость и хутором Зеленый Шлях. Путь простирается на 14 километров.

В бригаде подчеркнули, что дорога превратилась в «кладбище» уничтоженной военной техники ВС РФ. Среди пораженных целей — БТР, БМД, танк, БМП и тому подобное. Общая стоимость утраченной Россией техники достигает миллионов долларов.

«Это путь устланный уничтоженной вражеской техникой, выгоревший след, который оставил враг, терпя поражение», — подчеркнули в 82 ОДШБр.

Десантники 82 ОДШБр и другие подразделения Вооруженных Сил Украины методично стирали военную технику противника с лица земли, оставляя лишь пепелища и обломки от так называемой «второй армии мира». Наибольшие потери техники понесла печально известная 155 бригада морской пехоты.

Также в Генштабе сообщили, что в течение суток на Купянском направлении произошло 14 вражеских атак. Бои шли в районе Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки, Новоосинового, Колесниковки и Вишневого.

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