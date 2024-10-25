Беларусь окутает сильный туман
- 25.10.2024, 12:09
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Объявлен оранжевый уровень опасности.
«Ночью и утром 26 октября (суббота) на большей части территории Брестской и Гродненской областей ожидается туман», — рассказали синоптики.
По данным метеосайта pogoda.by, 26 октября в Беларуси будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, только днем местами по северу страны пройдут небольшие дожди. Температура воздуха минимальная ночью +1...+7°С, местами по юго-западу 0...-2°С, максимальная днем +6...+12°С.
В воскресенье, 27 октября, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по северо-востоку Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер будет умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1...+7°С, максимальная днем +9...+16°С.