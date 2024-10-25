Reuters: ЕС готовит «сюрприз» для РФ на случай победы Трампа 25.10.2024, 12:12

3,534

Речь идет о нескольких инициативах.

Европейские дипломаты намерены ужесточить санкции в отношении России, опасаясь возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, сообщили Reuters несколько источников, знакомых с ходом обсуждения этой инициативы.

По их данным, переговоры сосредоточены на нескольких инициативах, направленных на обеспечение долгосрочного действия европейских санкций и их усиление за счет более строгого контроля, в случае если Вашингтон изменит свою позицию по отношению к Москве.

Среди них — требование о замораживании российских активов в ЕС, которые должны обновляться каждые шесть месяцев, расширение ограничений на экспорт нефти, а также введение положений, позволяющих выявлять и останавливать подозрительные грузоперевозки в Россию, пояснили агентству несколько источников, пожелавших остаться анонимными из-за деликатности вопроса.

Некоторые государства Евросоюза работают над «всеобъемлющим положением», которое позволит таможенным службам задерживать любые подозрительные грузы, если его направление кажется нелогичным, пояснили три европейских дипломата. В качестве примера они привели запрещенные экспортные товары, которые могут проходить через Россию в страны Центральной Азии.

По словам представителя аналитического центра Royal United Services Institute Тома Китинга, европейские власти готовят «автономные европейские санкции, учитывая возможность президентства Трампа», но им придется усилить контроль за их соблюдением.

«Если президентство Трампа отменит санкции США против России, европейцам придется значительно активизировать свои действия по обеспечению соблюдения санкций и больше не скрываться за спиной дяди Сэма», — пояснил он.

Представитель предвыборной кампании Трампа заявил, что слабая политика президента Джо Байдена «ободрила наших противников и привела к войне в Украине», при этом не уточнив свою позицию по санкциям в отношении Москвы.

Европейские страны оказались в затруднительном положении во время президентства Трампа, когда Вашингтон в одностороннем порядке разорвал международное соглашение с Ираном по его ядерной программе и восстановил санкции, оставив Европу в сложной ситуации. Власти европейских стран опасаются, что аналогичное решение в пользу России подорвет усилия западных стран по изоляции Москвы, рассказали Reuters два источника.

Трамп намекал в ходе своей предвыборной кампании, что он прекратит или резко замедлит военную помощь Украине, если выиграет выборы 5 ноября. Он отказался говорить о победе Киева в войне и обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот помог начать конфликт. При этом бывший президент США хвалил свою администрацию за введение санкций против газопровода «Северный поток — 2», но не уточнил свою позицию по будущим ограничениям, заявив, что хочет заключить мирное соглашение с Москвой.

Как ожидается, дипломаты планируют обсудить новые санкции в полном объеме в следующем году, перед передачей Польше председательства в ЕС. Грядущая реформа может отменить необходимость регулярно подтверждать заморозку российских активов, заменив шестимесячные интервалы на один срок в 36 месяцев, что обеспечит долговременное действие этого ограничения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com