Минтруда Польши смягчило законопроект о доступе иностранцев к рынку труда 1 25.10.2024, 12:19

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Белорусам на заметку.

Минтруда Польши скорректировало нашумевший законопроект о доступе иностранцев к рынку труда. После бурной критики со стороны работодателей из него убрали норму о том, что допуск будет выдаваться иностранцу, только если наниматель согласится заключить с ним трудовой (а не гражданско-правовой) договор.

Однако для упрощённой и наиболее востребованной формы разрешений требование о найме по трудовому договору в новой редакции законопроекта сохранено, пишет Most.

Некоторые иностранцы в Польше имеют свободный доступ к рынку труда, им не нужны дополнительные разрешительные документы, чтобы работать. Свободный доступ даёт среди прочего карта поляка, карта сталого побыту (постоянный ВНЖ), карта долгосрочного резидента ЕС, некоторые виды временных ВНЖ, гуманитарная виза (D21). Разрешение на работу не нужно получать гражданам Украины.

Однако многие иностранцы не имеют свободного доступа к рынку труда. Для работы в Польше им нужен дополнительный документ. Он может быть получен в одной из трёх форм:

- Разрешение на выполнение сезонных работ (Zaświadczenie o wpisie do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej)

- Декларация о намерении трудоустроить иностранца (Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)

- Разрешение на работу в Польше (Zezwolenie na pracę), часто его называют воеводским приглашением.

Декларация, или оświadczenie, наиболее востребована, поскольку получить её можно сравнительно легко. Она позволяет иностранцу получить воеводское приглашение для оформления визы и карту побыта — временный ВНЖ. И именно для работы по этому виду разрешительного документа в новой редакции законопроекта сохранено требование о заключении трудового договора.

В будущем использование оświadczenia могут вообще ограничить. Новая миграционная стратегия предполагает, что по декларации можно будет трудоустроить граждан Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии и Армении. Но в документе указано, что к концу 2025 года список стран, на граждан которых распространяется это право, может быть пересмотрен.

Если работодатель захочет нанять иностранца по гражданско-правовому договору или контракту B2B, он должен будет получить другой разрешительный документ — разрешение (zezwolenie). Но процедура его получения сложнее. Портал prawo.pl приводит мнение Катажины Камецкой, эксперта в области трудового права Польского хозяйственного общества. Она утверждает, что в зависимости от госоргана (ужонда) работодатели ожидают разрешения до полугода.

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