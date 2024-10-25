Нескольких заключенных бобруйской ИК № 2 отправили в больницу с пневмонией 25.10.2024, 12:30

иллюстративное фото

Об этом стало известно правозащитникам.

В исправительной колонии № 2 Бобруйска несколько заключенных заболели пневмонией. Об этом сообщил правозащитный проект MAYDAY.

По данным правозащитников, на этой неделе «сразу нескольких осужденных пришлось отправить в больницу с диагнозами «пневмония»».

Подчеркивается, с 14 до 20 октября «администрация колонии отказывалась включать отопление, хотя жуткий холод был даже в отремонтированных помещениях для длительных и краткосрочных свиданий».

«В колонии такие правила, что окна постоянно держат открытыми и закрывать их начальники отрядов запрещают, поэтому по всем помещениям гуляет сквозняк», — сообщили правозащитники.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com