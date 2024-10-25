Нескольких заключенных бобруйской ИК № 2 отправили в больницу с пневмонией
- 25.10.2024, 12:30
Об этом стало известно правозащитникам.
В исправительной колонии № 2 Бобруйска несколько заключенных заболели пневмонией. Об этом сообщил правозащитный проект MAYDAY.
По данным правозащитников, на этой неделе «сразу нескольких осужденных пришлось отправить в больницу с диагнозами «пневмония»».
Подчеркивается, с 14 до 20 октября «администрация колонии отказывалась включать отопление, хотя жуткий холод был даже в отремонтированных помещениях для длительных и краткосрочных свиданий».
«В колонии такие правила, что окна постоянно держат открытыми и закрывать их начальники отрядов запрещают, поэтому по всем помещениям гуляет сквозняк», — сообщили правозащитники.