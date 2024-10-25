закрыть
25 октября 2024, пятница, 13:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нескольких заключенных бобруйской ИК № 2 отправили в больницу с пневмонией

  • 25.10.2024, 12:30
Нескольких заключенных бобруйской ИК № 2 отправили в больницу с пневмонией
иллюстративное фото

Об этом стало известно правозащитникам.

В исправительной колонии № 2 Бобруйска несколько заключенных заболели пневмонией. Об этом сообщил правозащитный проект MAYDAY.

По данным правозащитников, на этой неделе «сразу нескольких осужденных пришлось отправить в больницу с диагнозами «пневмония»».

Подчеркивается, с 14 до 20 октября «администрация колонии отказывалась включать отопление, хотя жуткий холод был даже в отремонтированных помещениях для длительных и краткосрочных свиданий».

«В колонии такие правила, что окна постоянно держат открытыми и закрывать их начальники отрядов запрещают, поэтому по всем помещениям гуляет сквозняк», — сообщили правозащитники.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук