Rheinmetall передал Украине еще 20 БМП Marder 25.10.2024, 12:34

Поставка назначена на конец третьего квартала 2024 года.

Немецкая компания Rheinmetall передала еще 20 боевых машин пехоты Marder. Поставка назначена на конец третьего квартала 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Общее количество боевых машин, отправленных в Украину по соглашению о так называемом «кольцевом обмене», достигнет порядка 200 единиц. Из них более сотни составляют именно модели Marder 1A3.

Соглашение о кольцевом обмене также включает поставку двузначного количества других единиц техники - боевых машин пехоты Marder и основных боевых танков Leopard. На данный момент последняя партия в размере 20 БМП Marder, предоставленная Украине, была заказана правительством Германии и профинансирована в середине двузначного числа миллионов евро.

Боевые машины Marder, направленные в Украину, представляют собой модель 1A3, оснащенную современным лазерным дальномером, что позволяет повысить точность поражения целей на поле боя. Этот прибор значительно улучшает способность машин эффективно противостоять наступательным действиям противника, предоставляя украинским войскам дополнительное технологическое преимущество.

Компания Rheinmetall впервые получила заказ на поставку этих БМП еще в марте 2023 года и уже тогда выполнила поставку 20 единиц для Украины.

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