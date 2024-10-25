Проблема на белорусском рынке труда обострилась 4 25.10.2024, 12:39

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Все больше не хватает работников.

На рынке труда установлен новый антирекорд. Число вакансий превысило 170 тысяч, следует из данных портала службы занятости.

25 октября в общереспубликанском банке вакансий на момент выхода этого текста было размещено 170 369 предложений о работе. Это новый антирекорд. До этого, например, 17 июля вакансий в банке было 163 009, а 26 марта — 141 тысяча.

По 64 тыс. из имеющихся сейчас предложений предлагают зарплату до 1 тыс. рублей. Чаще всего это сумма до уплаты налогов. В некоторых случаях это предложение не на целую ставку. В 70 тыс. случаях готовы платить от 1 до 2 тыс. рублей. Как правило, наниматели указывают в объявлениях суммы до уплаты налогов, то есть на руки выйдет меньше.

Решить проблему с нехваткой работников в Беларуси не удается уже не первый год. Среди причин — отъезд специалистов на работу за границу, а также увольнения из-за «политики».

На этом фоне Минтруда расширило список рабочих профессий, на которые могут привлекаться иностранцы, не имеющие разрешения на постоянное проживание в Беларуси.

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