закрыть
25 октября 2024, пятница, 13:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России арестовали державшего у себя рабов депутата

1
  • 25.10.2024, 12:44
  • 3,226
В России арестовали державшего у себя рабов депутата

Рабовладелец жил во Владимирской области.

Силовики задержали депутата Собинского муниципального округа Владимирской области РФ по делу о мошенничестве в особо крупном размере и использовании рабского труда, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

«С февраля 2022 года по октябрь 2024 года подозреваемые незаконно удерживали на территории, принадлежащей депутату, автомойки троих мужчин, используя их рабский труд. Применяя к потерпевшим насилие, участники организованной группы понуждали их бесплатно выполнять трудовые обязанности и поручения в любое время суток», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что депутат совместно с другими членами преступной группы похитил более миллиона рублей с банковского счета потерпевшего — участника войны в Украине.

Все фигурантам предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда в отношении двух или более лиц с применением насилия или с угрозой его применения, совершенное организованной группой). Им грозит до 20 лет колонии.

«Следователями допрошены потерпевшие и свидетели, проведены осмотр места происшествия, а также обыски в местах проживания подозреваемых, в ходе которых изъяты оружие, денежные средства, банковские карты, компьютерная техника, назначены необходимые судебные экспертизы», — добавили в пресс-службе ведомства.

В СКР подчеркнули, что суд арестовал двух задержанных, в отношении третьего лица решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится комплекс следственных мероприятий и выявление всех эпизодов деятельности преступной группы.

За последний месяц в России нашли уже две фермы с рабами.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук