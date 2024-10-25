В России арестовали державшего у себя рабов депутата 1 25.10.2024, 12:44

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Рабовладелец жил во Владимирской области.

Силовики задержали депутата Собинского муниципального округа Владимирской области РФ по делу о мошенничестве в особо крупном размере и использовании рабского труда, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

«С февраля 2022 года по октябрь 2024 года подозреваемые незаконно удерживали на территории, принадлежащей депутату, автомойки троих мужчин, используя их рабский труд. Применяя к потерпевшим насилие, участники организованной группы понуждали их бесплатно выполнять трудовые обязанности и поручения в любое время суток», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что депутат совместно с другими членами преступной группы похитил более миллиона рублей с банковского счета потерпевшего — участника войны в Украине.

Все фигурантам предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда в отношении двух или более лиц с применением насилия или с угрозой его применения, совершенное организованной группой). Им грозит до 20 лет колонии.

«Следователями допрошены потерпевшие и свидетели, проведены осмотр места происшествия, а также обыски в местах проживания подозреваемых, в ходе которых изъяты оружие, денежные средства, банковские карты, компьютерная техника, назначены необходимые судебные экспертизы», — добавили в пресс-службе ведомства.

В СКР подчеркнули, что суд арестовал двух задержанных, в отношении третьего лица решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится комплекс следственных мероприятий и выявление всех эпизодов деятельности преступной группы.

За последний месяц в России нашли уже две фермы с рабами.

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