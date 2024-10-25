Зеленский: Через 2-3 дня Россия применит войска КНДР на фронте 2 25.10.2024, 12:55

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Об этом стало известно по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

27-28 октября первые военные Северной Кореи будут применены Россией в зонах боевых действий.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«По информации разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий. Это очевидный эскалационный шаг России, который имеет значение, в отличие от всей той дезинформации, которой много звучало в Казани в эти дни. Мир может четко увидеть, чего на самом деле хочет Россия, и это продолжение войны. Именно поэтому нужна принципиальная и сильная реакция лидеров мира», - заявил глава украинского государства.

По словам Зеленского, фактическое привлечение Северной Кореи к боевым действиям должно получить ответ в виде не закрытых глаз и растерянных комментариев, а ощутимого давления как на Москву, так и на Пхеньян ради соблюдения Устава ООН и наказания за эскалацию.

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