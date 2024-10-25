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Грузовик перегородил МКАД, врезавшись в два легковых авто

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  • 25.10.2024, 12:59
  • 1,112
Грузовик перегородил МКАД, врезавшись в два легковых авто

Водитель МАЗ не справился с управлением.

Сегодня ранним утром на внутреннем кольце МКАД возле съезда на Партизанский проспект грузовик с прицепом столкнулся с двумя легковыми машинами. В результате проезжая часть оказалась перегорожена.

«По предварительной информации, сегодня около 07:30 водитель МАЗ не справился с управлением и врезался в попутные Chevrolet и Volkswagen», — поделились в ГАИ Минска.

«Водителя Volkswagen доставили в больницу для обследования», — рассказали инспекторы.

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