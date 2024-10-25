Грузовик перегородил МКАД, врезавшись в два легковых авто

Грузовик перегородил МКАД, врезавшись в два легковых авто1
- 25.10.2024, 12:59
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Водитель МАЗ не справился с управлением.
Сегодня ранним утром на внутреннем кольце МКАД возле съезда на Партизанский проспект грузовик с прицепом столкнулся с двумя легковыми машинами. В результате проезжая часть оказалась перегорожена.
«По предварительной информации, сегодня около 07:30 водитель МАЗ не справился с управлением и врезался в попутные Chevrolet и Volkswagen», — поделились в ГАИ Минска.
«Водителя Volkswagen доставили в больницу для обследования», — рассказали инспекторы.