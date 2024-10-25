В Минске в палатке с фруктами покупателям выдавали ненастоящие чеки 1 25.10.2024, 13:16

К бизнесмену пришла налоговая.

Налоговики в Минске проверили три торговые точки одного бизнесмена и выяснили, что при расчете наличкой продавцы давали покупателям ненастоящие чеки, а легальные кассы использовали только при оплате картой. Об этом сообщается в телеграм-канале Управления оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску.

В налоговой заявили, что таким способом бизнесмен пытался уклониться от уплаты налогов, поскольку декларировал только безналичный расчет, а наличную выручку скрывал.

Для этого он купил специальное оборудование и программное обеспечение, которое печатало фальшивые чеки.

В налоговой предупредили, что мужчину могут привлечь к уголовной ответственности, если выяснится, что сумма неуплаченных им налогов превысила 2000 базовых величин (80 тысяч рублей).

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