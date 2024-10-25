В Минске в палатке с фруктами покупателям выдавали ненастоящие чеки

В Минске в палатке с фруктами покупателям выдавали ненастоящие чеки1
- 25.10.2024, 13:16
К бизнесмену пришла налоговая.
Налоговики в Минске проверили три торговые точки одного бизнесмена и выяснили, что при расчете наличкой продавцы давали покупателям ненастоящие чеки, а легальные кассы использовали только при оплате картой. Об этом сообщается в телеграм-канале Управления оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску.
В налоговой заявили, что таким способом бизнесмен пытался уклониться от уплаты налогов, поскольку декларировал только безналичный расчет, а наличную выручку скрывал.
Для этого он купил специальное оборудование и программное обеспечение, которое печатало фальшивые чеки.
В налоговой предупредили, что мужчину могут привлечь к уголовной ответственности, если выяснится, что сумма неуплаченных им налогов превысила 2000 базовых величин (80 тысяч рублей).