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Z-пропагандисты начали что-то подозревать

  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 25.10.2024, 13:20
  • 1,886
Z-пропагандисты начали что-то подозревать

Расплата будет тяжелой.

Z-дегенераты стали что-то подозревать.

К концу третьего года войны они стали понемногу приходить к тому, о чем с самого начала говорили «либералы», «иноагенты» и прочие умные люди.

Отмена уголовной ответственности и массовое освобождение уголовников из тюрем - запредельно вредный и разрушительный шаг, за который Россия еще дорого заплатит.

Но когда вам об этом говорили, вы же не слушали. Вам же было важнее «мочить хохлов». Что ж, расплата за эту тупость будет тяжелой.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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