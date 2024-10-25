Эрдоган озвучил детали закрытой встречи с Путиным на саммите БРИКС 25.10.2024, 13:29

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Президент Турции заметил у Москвы необычное «стремление».

В рамках саммита БРИКС в Казани президент Турции Реджеп Эрдоган провел закрытую встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которой обсудил проблему обмена военнопленными между РФ и Украиной, а также якобы увидел стремление Москвы к «прекращению огня».

Об этом турецкий президент заявил в комментарии пулу журналистов на борту своего самолета, возвращаясь из российской Казани в Турцию, сообщает информагентство Anadolu.

У Эрдогана журналисты спросили: «Заметили ли Вы новое стремление Путина положить конец этой войне?».

«Как и во время моей встречи с президентом Украины господином (Владимиром — ред.) Зеленским в Тюркеви (здание постоянного представительства Турции в ООН — ред.) в Америке, мы увидели, что Путин также стремится добиться устойчивого прекращения огня. Наш министр иностранных дел Хакан Фидан и министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердили это во время встречи в Стамбуле», — сказал президент Турции, комментируя встречу с Путиным на БРИКС.

Кроме того, по словам Эрдогана, он обсудил с диктатором Путиным вопросы возобновления Черноморского зернового коридора и разминирования.

«Помимо активизации Черноморского зернового коридора и разминирования, во время нашей вчерашней [24 октября] встречи с Путиным и его делегацией мы также увидели ожидания относительно обмена пленными. В настоящее время мы внимательно следим за шагами по обмену заключенными (…) Эта война обязательно закончится, наше стремление — завершить ее без лишней крови и слез», — сказал Эрдоган

По данным директората по коммуникациям администрации президента Турции, встреча Эрдогана с Путиным продолжалась около часа. Причем турецкий президент пригласил российского диктатора посетить Турцию, а также пообещал приложить усилия для решения проблем банковских платежей между двумя странами.

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