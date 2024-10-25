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Житель Санкт-Петербурга напал с ножами на посетителей гипермаркета

  • 25.10.2024, 13:36
  • 5,090
Житель Санкт-Петербурга напал с ножами на посетителей гипермаркета

Несколько человек ранены.

Вооруженный ножами житель Санкт-Петербурга напал на посетителей гипермаркета «О’КЕЙ» на юге города. Несколько человек ранены, подозреваемый задержан.

Инцидент произошел днем 25 октября. По сообщениям очевидцев, подозреваемый начал бросаться в окружающих бутылками, а потом схватил ножи и порезал ими нескольких посетителей и два раза пырнул охранника. Его пытались отогнать подручными средствами.

По данным «Mash на Мойке», подозреваемый опознан как 44-летний местный житель, увлекающийся фехтованием. О мотиве нападения не сообщается, местные СМИ указывают, что подозреваемый находился в неадекватном состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более человек. Пострадали шестеро. Четверо из них госпитализировали, передает «Фонтанка».

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