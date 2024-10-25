Житель Санкт-Петербурга напал с ножами на посетителей гипермаркета 25.10.2024, 13:36

5,090

Несколько человек ранены.

Вооруженный ножами житель Санкт-Петербурга напал на посетителей гипермаркета «О’КЕЙ» на юге города. Несколько человек ранены, подозреваемый задержан.

Инцидент произошел днем 25 октября. По сообщениям очевидцев, подозреваемый начал бросаться в окружающих бутылками, а потом схватил ножи и порезал ими нескольких посетителей и два раза пырнул охранника. Его пытались отогнать подручными средствами.

По данным «Mash на Мойке», подозреваемый опознан как 44-летний местный житель, увлекающийся фехтованием. О мотиве нападения не сообщается, местные СМИ указывают, что подозреваемый находился в неадекватном состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более человек. Пострадали шестеро. Четверо из них госпитализировали, передает «Фонтанка».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com