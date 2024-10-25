Белорус в Чехии выиграл суд по делу об отказе в международной защите 25.10.2024, 13:35

Процесс длился более, чем 1,5 года.

Историю минчанина Геннадия (имя изменено из соображений безопасности) СМИ рассказывали весной 2023 года, когда Чехия отказала ему в международной защите. В ответ мужчина подал жалобу в суд. Ее рассмотрение и сам процесс длился более, чем полтора года. «Белсат» рассказывает, чем он закончился.

«Суд не понимает, в связи с чем был отказ»

«Суд рассмотрел, насколько законным было решение миграционной службы отказать мне в международной защите, и в итоге отменил его. Сейчас миграционная служба обязана его пересмотреть. Вся процедура должна быть проведена заново, начиная от моего опроса и рассмотрения всех документов, которые я представлял вместе с прошением об убежище», – рассказывает Геннадий.

Мужчина не может оценить, что стало решающим в том, что суд встал на его сторону, однако говорит, что было заметно удивление судьи отказом миграционной службы.

,,«В окончательном решении отмечается, что суд не понимает, в связи с чем мог быть отказ, потому что исходя из представленных документов он считает, что защита должна быть предоставлена, дополнительная – точно, а возможно и полная международная», – говорит белoрус.

Как долго ждать нового решения миграционной службы – неизвестно, однако можно надеяться, что после суда процесс может быть быстрее, чем в первый раз, говорит Геннадий со ссылкой на своего адвоката. Если мужчина снова получит отказ, он будет подавать жалобы в Верховный суд Чехии и в суд Евросоюза.

«Но надеюсь, до этого не дойдет. Хочется наконец решения и спокойной жизни. Ведь пока что оно на паузе, в ожидании», – отмечает наш собеседник.

Чехия посчитала, что в Беларуси безопасно

Все это время, начиная от подачи прошения об убежище, Геннадий живет в лагере для беженцев. Говорит, что условия комфортные, кроме того, платят пособие. Сумма небольшая, однако белoрус считает, что грех жаловаться, так как на все нужное хватает, а главное – крыша над головой – есть.

Геннадий может работать в Чехии – по истечении определенного времени проживания на территории страны в миграционной службе можно получить документ, дающий разрешение на работу.

«Однако многие работодатели не хотят брать на работу с этим временным документом, и никто не может их обязать, поэтому с трудоустройством есть проблемы. Паспорта у меня нет, только удостоверение соискателя защиты», – говорит белoрус.

Геннадий был вынужден уехать из Беларуси в марте 2021 года из-за политического преследования. Некоторое время мужчина прожил в Украине, а после начала полномасштабной войны переехал в Чехию, где и попросил международную защиту. В течение года Геннадий ждал рассмотрения своего заявления, и в марте 2023 года получил отказ – Чехия предложила ему вернуться в Беларусь, так как там якобы безопасно.

В Беларуси Геннадий пострадал от послевыборных репрессий. Его несколько раз задерживали за участие в протестных акциях, избивали. Сначала давали «сутки», а потом мужчиной заинтересовался Следственный комитет. Тогда белoрус и решил уехать.

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