Гомельчанин так поверил мошенникам, что лишился не только своей квартиры и денег от ее продажи 6 25.10.2024, 13:53

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Но и сам переехал на съемное жилье.

Следователи в Гомеле расследуют уголовное дело «о колоссальном обмане 46-летнего горожанина». Об этом сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, в июле этого года мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Звонивший уверенно назвал фамилию, имя, отчество потерпевшего и заявил, что на него «подтвержден кредит». Когда гомельчанин сказал, что является клиентом другого банка, мошенник сразу «переключил» его на «службу безопасности» учреждения-конкурента.

«В новом диалоге мужчине сообщили о множестве оформленных на него счетов, на которые поступило свыше 112 тысяч рублей. Затем с ним связался «подполковник из Фрунзенского РУВД г. Минска». Лжесотрудник пояснил, что житель Гомеля находится в оперативной разработке из-за сомнительных счетов и недвижимости. Строгий собеседник предложил ему два варианта развития событий: помещение в СИЗО на время разбирательства или роль наживки для поимки мошенников», — рассказали в СК.

Мужчина выбрал второй вариант. После этого ему продолжали звонить неизвестные, якобы посвященные в эту спецоперацию. Мужчина подвергся массированной психологической обработке и согласился продать свою трехкомнатную квартиру, поскольку ему сказали, что сделка фиктивная.

«Потерпевший встретился с риелтором и покупателем, подписал договор купли-продажи и съехал на съемную квартиру. Полученные от продажи деньги — 95 тысяч рублей, перевел на указанные онлайн-куратором банковские счета», — добавили в СК.

Однако и на этом аферисты не остановились. Гомельчанину продолжали давать странные задания, включая оформление множества sim-карт на свое имя, открытие счетов в разных банках. Когда мужчина осознал, что стал жертвой обмана, обратился в милицию.

Уголовное дело возбудили по ч.4 ст. 209 (Завладение имуществом путем обмана, совершенное в особо крупном размере).

Личности мошенников устанавливают.

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