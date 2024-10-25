Newsweek: У Кремля может появиться новый «троянский конь» в Европе 1 25.10.2024, 13:59

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Москва рассматривает это как свой последний шанс.

Референдум в Молдове о членстве в ЕС оказался на грани провала, однако все же большинство избирателей с небольшим перевесом поддержало изменение в конституцию.

Как пишет Newsweek, хотя эксперты назвали референдум «поражением для России», но Кремль вряд ли прекратит попытки использовать свое влияние в Молдове как во время процесса вступления в ЕС, так и в случае успеха после него.

«Правительства стран-членов ЕС с более дружественными связями с Кремлем, такие как Венгрия и Словакия, пытались помешать принятию решений ЕС относительно российских санкций и военной и финансовой поддержки Украины. Будущее пророссийское правительство Молдовы, которая станет полноправным членом ЕС, могло бы вместе со своими членами Европарламента аналогичным образом попытаться повлиять на политику ЕС в отношении российских санкций, импорта энергоносителей и безопасности», — сказал Джереми Холт, эксперт консалтинговой компании по геополитическим и киберрискам S-RM.

При этом эксперт отмечает, что одним из ключевых вопросов, которые ЕС захочет решить перед вступленем Молдовы, является проблема Приднестровья.

«Учитывая рост активных мер России по всей Европе, ЕС, вероятно, будет серьезно учитывать риски безопасности в ходе будущего процесса вступления, и вопрос статуса Приднестровья представляет собой значительное препятствие на переговорах о вступлении», - сказал Холт.

Он отметил, что не каждое «нет» на референдуме было результатом российского влияния, и не все граждане Молдовы поддерживают членство в ЕС. Пророссийские СМИ, НПО и политические группы, а также принадлежащие России предприятия процветают в Приднестровье и Гагаузии.

При этом, как отметила научный сотрудник Института Европейского университета Кристина Ванберген, Молдове крайне важно подготовиться к парламентским выборам в следующем году, поскольку Кремль «рассматривает это как свой последний шанс установить контроль над регионом».

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