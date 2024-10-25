Сколько пустующих домов купили белорусы в этом году? 7 25.10.2024, 14:09

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Счет уже перевалил за тысячу.

Белорусы стали активнее покупать пустующие дома в деревнях — только в этом году в начале октября был продан тысячный дом, сообщает пресс-служба Госкомимущества.

Начиная с 1 января 2023 года в стране функционирует Единый реестр пустующих домов, доступ к которому обеспечен всем желающим на безвозмездной основе. С июля 2023 года к реестру обращались более 24 млн раз. Его создание существенно повысило эффективность работы местных органов исполнительной власти в отношении пустующих домов.

Сегодня ресурс содержит более 20 тыс. домов, к продаже предлагается порядка 430 объектов, 340 из них — за 1 базовую величину (40 рублей).

Продажа пустующих жилых домов сохраняет устойчивую положительную тенденцию: если в 2020 году было продано 224 дома, в 2021 — 202 дома, в 2022 — 581 дом, в 2023 — 975 домов, то в этом году уже в начале октября был продан тысячный дом, который находится в Молодечненском районе.

Стоит отметить, что порядка 60% всех проданных в текущем году домов были реализованы за 1 базовую величину.

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