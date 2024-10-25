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Военный эксперт: Россияне могут попасть в ловушку на реке Оскол

  • 25.10.2024, 14:19
  • 1,622
Военный эксперт: Россияне могут попасть в ловушку на реке Оскол

При попытке форсирования.

Российские захватчики рвутся к реке Оскол, а также к левобережной части Купянска Харьковской области, в частности, к поселку Купянск-Узловой.

Об этом рассказал обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, информирует oboz.ua.

Подчеркивается, что в настоящий момент противник угрожает Кругляковке и Колесниковке, именно в направлении этих населенных пунктов он будет двигаться в ближайшее время. При этом ключевая цель ВС РФ – Купянск, сам райцентр и особенно его левобережная часть может оказаться под ударом захватчиков, причем сразу с трех направлений.

«Силы обороны Украины стараются держать в этой локации оборону. Делать это непросто, поскольку именно на данном участке концентрация техники врага наибольшая из всех его групп войск», — отмечает Коваленко.

В то же время, по словам аналитика, в планах противника не только Купянск: ВС РФ попытаются форсировать реку Оскол.

По его мнению, после захвата Кругляковки россияне будут предпринимать попытки переправиться на правый берег особенно в этой локации, ведь именно здесь у них наиболее благоприятные условия: это одно из самых узких мест речки.

Но в то же время Коваленко отметил, что здесь для оккупантов легкой прогулки не предвидится.

«Если они на это пойдут – пусть попробуют. Дело в том, что при форсировании реки Оскол они будут терять еще больше ресурса. Это украинским защитникам как раз на пользу», — подчеркнул он.

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