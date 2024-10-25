Для станций техосмотра поменяли обязательные требования 5 25.10.2024, 14:23

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Стало известно, каким теперь будет техосмотр.

В соответствии с постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси №84 от 17 сентября внесли изменения в действующие в стране требования к станциям технического осмотра.

В документе подробно описываются условия, необходимые для проведения технического осмотра транспортных средств. Так, на станции должны быть установлены приборы и инструменты, которые требуются для диагностики конкретных видов транспорта.

В соответствии с регламентом, работники диагностических станций обязаны соблюдать определенные правила. В частности, во время работы они должны носить бейдж с фотографией. А также с указанием названия станции, своей должности, фамилии, имени и отчества.

Кроме того, пункты технического осмотра смогут не выделять отдельное рабочее пространство для выдачи разрешений. Также у них появится возможность проверять техническое состояние и конструкцию транспортных средств. В том числе на тупиковой линии.

В документе также рассматриваются различные способы установки знаков, ограничивающих высоту и ширину проезда для транспортных средств. Кроме того, обсуждаются различные варианты организации дорожного покрытия для площадок, предназначенных для транспорта, проходящего или ожидающего техосмотр.

Постановление вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

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