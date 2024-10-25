Politico: Среди республиканцев произошел раскол из-за Трампа

Politico: Среди республиканцев произошел раскол из-за Трампа5
- 25.10.2024, 14:29
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С обвинениями выступил бывший руководитель его собственной администрации
В фашизме экс-президента обвинил бывший руководитель его собственной президентской администрации. Обвинения поддержали и другие республиканцы.
Группа бывших работников президентской администрации Дональда Трампа обвинила своего экс-начальника в некомпетентности и склонности к фашизму и диктатуре. Об этом пишет Politico.
На днях бывший руководитель президентского аппарата Трампа Джон Келли заявил, что «Трамп, безусловно, предпочитает диктаторский подход к управлению государством» и заявил, что определение термина фашизм «точно описывает подход Трампа к политике». В поддержку этого заявления с письмом выступили еще более десятка бывших функционеров президентской администрации времен Трампа.
«Разоблачения, которые сделал генерал Келли, вызывают беспокойство и шок. Но поскольку мы знаем Трампа и работали на него и вместе с ним, мы, к сожалению, не были удивлены тем, что должен был сказать генерал Келли», - говорится в письме.
По словам подписантов, им было нелегко решиться на это заявление, но «в истории бывают моменты, когда страну необходимо ставить над партией». Они призвали прислушаться к предупреждению генерала Келли.
Как отмечает Politico, письмо появилось после того, как еще несколько республиканцев покинули свою партию и публично поддержали Камалу Харрис.
Сам Трамп уже успел раскритиковал Келли, назвав его «полным дегенератом», который «придумал историю на основе чистой ненависти к синдрому беспорядочного поведения Трампа».
Тем временем команда Камалы Харрис уже ухватилась за эту историю и раскручивает ее, стремясь снизить предвыборные рейтинги Трампа.