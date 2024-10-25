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В Литве сокращается число белорусов с ВНЖ

  • 25.10.2024, 14:39
  • 2,474
В Литве сокращается число белорусов с ВНЖ

Раскрыты данные.

После событий 2020 года белорусы начали активно покидать страну. Второй по популярности после Польши стала Литва, но в последние месяцы количество граждан Беларуси там сокращается, отмечает «Наша нива».

На пике литовский ВНЖ (любых типов) имели 62 844 гражданина Беларуси. Так, по официальным данным литовского департамента миграции, было на 1 апреля 2024 года. До этого времени число белорусов в Литве с действующими ВНЖ постоянно росло.

Сейчас число белорусов с литовскими ВНЖ сократилось на полторы тысячи человек. По состоянию на 1 октября их было 61 357 человек.

Для сравнения, в 2023 году прирост составил чуть более 13 тысяч человек. Пиковым оказался 2022 год, когда в Литве прибавилось почти 18 тысяч граждан Беларуси с ВНЖ. За 2021 год добавилось 7,6 тысячи белорусов.

По состоянию на 1 января 2021 года в Литве насчитывалось 23 440 граждан Беларуси с действующими ВНЖ. Получается, что за это время количество белорусов в Литве выросло примерно в 2,6 раза.

Число белорусов с ПМЖ растет

Несмотря на то, что общее число граждан Беларуси с ВНЖ в Литве начало сокращаться, продолжает расти количество белорусов с постоянными видами на жительство.

Если на 1 января 2024 года их было 3537 человек, то на 1 октября — 3707. По стандартной процедуре ПМЖ получают через 5 лет проживания по временному разрешению на жительство, таким образом это белорусы, которые приехали в Литву еще до 2020 года.

Также примечательно, что в Литве сокращается число иностранцев, которые легализовались как высококвалифицированные специалисты. Если в начале года держателей ВНЖ типа Blue Card было 6256 человек, то на 1 октября осталось 6002. Более 4 тысяч из них — граждане Беларуси.

Параллельно с этим растет число держателей ВНЖ, выданных на гуманитарных основаниях — 2496 человек в октябре против 1846 в начале года.

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