У путиниста Киркорова начались крупные проблемы 8 25.10.2024, 14:41

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Сибиряки не хотят больше видеть артиста на сцене.

Сибирская правозащитная группа «Радетель» подготовила публичное обращение к российскому певцу Филиппу Киркорову, который поддерживает вторжение РФ в Украину.

Как сообщают российские СМИ, путиниста призвали уйти из публичного пространства из-за непристойного поведения.

«Как показывает время, ваших «извинений», «оправданий» хватает на совсем короткий срок. Ваш modus operandi не меняется на протяжении десятилетий. Вы нарушаете закон, из раза в раз совершаете публично аморальные поступки, развращаете нашу молодежь и детей. Исходя из изложенного, просим вас, Филипп Бедросович, покинуть российское публичное пространство», - заявили общественники.

Также группа «Радетель» подметила, что время Киркорова уже «ушло».

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