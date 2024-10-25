У путиниста Киркорова начались крупные проблемы

У путиниста Киркорова начались крупные проблемы8
- 25.10.2024, 14:41
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Сибиряки не хотят больше видеть артиста на сцене.
Сибирская правозащитная группа «Радетель» подготовила публичное обращение к российскому певцу Филиппу Киркорову, который поддерживает вторжение РФ в Украину.
Как сообщают российские СМИ, путиниста призвали уйти из публичного пространства из-за непристойного поведения.
«Как показывает время, ваших «извинений», «оправданий» хватает на совсем короткий срок. Ваш modus operandi не меняется на протяжении десятилетий. Вы нарушаете закон, из раза в раз совершаете публично аморальные поступки, развращаете нашу молодежь и детей. Исходя из изложенного, просим вас, Филипп Бедросович, покинуть российское публичное пространство», - заявили общественники.
Также группа «Радетель» подметила, что время Киркорова уже «ушло».