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По размеру с мотоцикл: как выглядит самый узкий Jeep

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  • 25.10.2024, 14:46
  • 2,062
По размеру с мотоцикл: как выглядит самый узкий Jeep

Jeep Wrangler разрезали продольно и вынули центральную часть кузова и шасси.

В Марокко обнаружили очень необычный Jeep Wrangler. Его ширина составляет примерно метр. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Нестандартный тюнинг Jeep Wrangler выполнили по заказу марокканского авто коллекционера. За основу взяли внедорожник прошлого поколения (JK).

На фото Jeep Wrangler выглядит, будто созданный искусственным интеллектом, однако это реальное авто. Внедорожник разрезали продольно и вынули центральную секцию кузова и шасси, а затем сварили обратно оставшиеся части. Получилось авто шириной с мотоцикл.

Самый узкий Jeep Wrangler лишился фирменной решетки радиатора, а его фары расположены рядом. В салоне единственный пассажир теперь сидит за водителем.

Примечательно, что Jeep Wrangler сохранил 3,6-литровый 280-сильный V6 — его смогли втиснуть под капот автомобиля. Также остались большие внедорожные шины и даже запасное колесо.

Узкий и высокий Jeep Wrangler привлекает к себе внимание, однако тяжел в управлении и его легко перевернуть, поэтому ездят на нем осторожно.

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