Белорусов предупредили о 40 тысячах камер, которые фиксируют не только скорость 5 25.10.2024, 15:00

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Стало известно, что тестируют на дорогах.

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков сообщил, что в Минске начали тестировать систему автоматической фиксации нарушений ПДД. В частности, речь идет о том, чтобы регистровать нарушения, связанные с проездом на красный сигнал светофора. Кроме того, за наиболее «грубые» проступки, совершенные повторно, Кубраков призвал применять «самые жесткие меры», вплоть до уголовного наказания.

Глава МВД рассказал, что за последние 4 года число видеокамер на белорусских дорогах увеличилось в несколько десятков раз и уже превысило 40 тысяч штук. По словам Ивана Кубракова, камеры не только фиксируют нарушения ПДД, но и помогают выявлять водителей без прав.

«…Также сегодня в тестовом режиме в Минске проводится апробирование системы автоматической фиксации нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств, проезда на запрещающий сигнал светофора», – рассказал министр внутренних дел. Он подчеркнул, что нужно ужесточить наказание за некоторые нарушения ПДД и применять уже уголовную, а не административную ответственность. Правда, о каких именно идет речь, не уточнил.

Новые изменения в ПДД, по словам Кубракова, нужны из-за увеличения конфликтов на дороге, в которые все чаще оказываются втянуты велосипедисты и те, кто предпочитает передвигаться на СПМ — средствах персональной мобильности (гироскутерах, моноколесах, электросамокатах и т.п.).

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