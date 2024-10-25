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Сырский разоблачил дезинформацию Путина

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  • 25.10.2024, 15:04
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Сырский разоблачил дезинформацию Путина

Главком ВСУ ответил на заявление об «окружении» в Курской области.

Заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы «окружении» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области является откровенной дезинформацией. С начала операции Сил обороны Российская Федерация (РФ) безвозвратно потеряла тысячи военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

Как отметил Сырский, слова Путина являются откровенной дезинформацией, которая не отражает реальную ситуацию. В то же время Силы обороны продолжают активные действия на Курском направлении и уже третий месяц подряд уничтожают боевой потенциал врага.

«Несмотря на огромное давление противника на этом направлении, оккупанты несут ощутимые потери в личном составе и военной технике», - добавил он.

С 8 августа, с начала операции на территории Курской области, российская армия потеряла на этом участке 17819 военных, среди которых:

6662 - безвозвратные;

10446 - санитарные;

711 были взяты в плен.

В частности потери россиян в вооружении и военной технике составили:

45 танков;

256 боевых бронированных машин;

565 единиц автомобильной техники;

99 артиллерийских систем;

5 реактивных систем залпового огня.

Во время последнего саммита БРИКС Путин утверждал о якобы «успехах» российских военных на линии соприкосновения в рамках так называемой «спецоперации» и «окружении», а также «потерях» украинских войск в Курской области.

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