Сырский разоблачил дезинформацию Путина

Сырский разоблачил дезинформацию Путина1
- 25.10.2024, 15:04
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Главком ВСУ ответил на заявление об «окружении» в Курской области.
Заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы «окружении» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области является откровенной дезинформацией. С начала операции Сил обороны Российская Федерация (РФ) безвозвратно потеряла тысячи военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.
Как отметил Сырский, слова Путина являются откровенной дезинформацией, которая не отражает реальную ситуацию. В то же время Силы обороны продолжают активные действия на Курском направлении и уже третий месяц подряд уничтожают боевой потенциал врага.
«Несмотря на огромное давление противника на этом направлении, оккупанты несут ощутимые потери в личном составе и военной технике», - добавил он.
С 8 августа, с начала операции на территории Курской области, российская армия потеряла на этом участке 17819 военных, среди которых:
6662 - безвозвратные;
10446 - санитарные;
711 были взяты в плен.
В частности потери россиян в вооружении и военной технике составили:
45 танков;
256 боевых бронированных машин;
565 единиц автомобильной техники;
99 артиллерийских систем;
5 реактивных систем залпового огня.
Во время последнего саммита БРИКС Путин утверждал о якобы «успехах» российских военных на линии соприкосновения в рамках так называемой «спецоперации» и «окружении», а также «потерях» украинских войск в Курской области.