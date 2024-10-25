Минобороны Беларуси закупает очередную партию китайских беспилотников 25.10.2024, 15:23

На более чем 130 тысяч долларов.

Министерство образования Беларуси 24 октября опубликовало тендер на закупку 16 комплектов беспилотных авиационных комплексов (БАК) Chimera CX10. На закупку планируют потратить 459 999,94 BYN / $ 139 419. Соответственно, на закупку одного комплекта потратят $ 8 714, отмечает «Беларускі Гаюн».

В состав комплекта БАК Chimera СХ10 входят:

- БЛА Chimera СХ10 — 13 шт.

- Ретранслятор для видеоканала — 1 шт.

- Пропеллер НQ Рrор 10*4.5*3 (СW) — 40 шт.

- Пропеллер НQ Рrор 10*4.5*3 (ССW) — 40 шт.

- Видео-очки Skyzone СОВRА X V2 — 2 шт.

- Литиевый аккумулятор ОР-6000/120-6S (6S 8000 mа/h) — 18 шт.

- Карта памяти 64 гб — 2 шт.

- Зарядное устройство для аккумуляторов Ноtа — 3 шт.

- Монитор НАWK/К-ЕУЕ 5.8G 7 inches НDMI FPV screen — 1 шт.

Согласно данным из открытых источников, Chimera CX10 — это 10-дюймовый FPV-дрон большой дальности китайской компании iFlight. Может развивать скорость до 140 км/ч и нести полезную нагрузку от 1,5 кг до 2,5 кг. Максимальная высота взлета — 6000 м.

Можно констатировать, что с каждым годом количество закупаемых БЛА для нужд армии увеличивается, а их номенклатура расширяется.

Учитывая необходимость соблюдения всех формальностей, можно ожидать поставку техники военным не ранее начала 2025 г.

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