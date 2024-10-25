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Минобороны Беларуси закупает очередную партию китайских беспилотников

  • 25.10.2024, 15:23
Минобороны Беларуси закупает очередную партию китайских беспилотников

На более чем 130 тысяч долларов.

Министерство образования Беларуси 24 октября опубликовало тендер на закупку 16 комплектов беспилотных авиационных комплексов (БАК) Chimera CX10. На закупку планируют потратить 459 999,94 BYN / $ 139 419. Соответственно, на закупку одного комплекта потратят $ 8 714, отмечает «Беларускі Гаюн».

В состав комплекта БАК Chimera СХ10 входят:

- БЛА Chimera СХ10 — 13 шт.

- Ретранслятор для видеоканала — 1 шт.

- Пропеллер НQ Рrор 10*4.5*3 (СW) — 40 шт.

- Пропеллер НQ Рrор 10*4.5*3 (ССW) — 40 шт.

- Видео-очки Skyzone СОВRА X V2 — 2 шт.

- Литиевый аккумулятор ОР-6000/120-6S (6S 8000 mа/h) — 18 шт.

- Карта памяти 64 гб — 2 шт.

- Зарядное устройство для аккумуляторов Ноtа — 3 шт.

- Монитор НАWK/К-ЕУЕ 5.8G 7 inches НDMI FPV screen — 1 шт.

Согласно данным из  открытых источников, Chimera CX10 — это 10-дюймовый FPV-дрон большой дальности китайской компании iFlight. Может развивать скорость до 140 км/ч и нести полезную нагрузку от 1,5 кг до 2,5 кг. Максимальная высота взлета — 6000 м.

Можно констатировать, что с каждым годом количество закупаемых БЛА для нужд армии увеличивается, а их номенклатура расширяется.

Учитывая необходимость соблюдения всех формальностей, можно ожидать поставку техники военным не ранее начала 2025 г.

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