На следующей неделе Apple представит целый ряд новинок
- 25.10.2024, 15:37
Они поступят в продажу уже 1 ноября.
Вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвиак на своей странице в X сообщил, что на следующей неделе нас ждет захватывающая неделя анонсов, которая начнется в понедельник утром.
В тизере, который разместил Джосвиак, содержится упоминание Mac, а также прикреплен короткий ролик, в котором иконка приложения Finder из macOS трансформируется в логотип Apple.
Согласно слухам, Apple должна представить:
- 14-дюймовый MacBook Pro на базе M4
- 14-дюймовый и 16-дюймовый MacBook Pro с M4 Pro и M4 Max
- iMac с M4
- Mac mini с M4 и M4 Pro
- Новые версии Magic Mouse, Magic Keyboard и Magic Trackpad.
По информации Bloomberg, Mac mini с M4 станет единственным из грядущих компьютеров Apple, который получит заметные изменения в дизайне. Ожидается, что новый Mac mini будет "размером с коробку Apple TV", что сделает его самым маленьким настольным компьютером Apple.
В продажу все новинки поступят 1 ноября.