На следующей неделе Apple представит целый ряд новинок 25.10.2024, 15:37

Они поступят в продажу уже 1 ноября.

Вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвиак на своей странице в X сообщил, что на следующей неделе нас ждет захватывающая неделя анонсов, которая начнется в понедельник утром.

В тизере, который разместил Джосвиак, содержится упоминание Mac, а также прикреплен короткий ролик, в котором иконка приложения Finder из macOS трансформируется в логотип Apple.

Согласно слухам, Apple должна представить:

- 14-дюймовый MacBook Pro на базе M4

- 14-дюймовый и 16-дюймовый MacBook Pro с M4 Pro и M4 Max

- iMac с M4

- Mac mini с M4 и M4 Pro

- Новые версии Magic Mouse, Magic Keyboard и Magic Trackpad.

По информации Bloomberg, Mac mini с M4 станет единственным из грядущих компьютеров Apple, который получит заметные изменения в дизайне. Ожидается, что новый Mac mini будет "размером с коробку Apple TV", что сделает его самым маленьким настольным компьютером Apple.

В продажу все новинки поступят 1 ноября.

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