закрыть
25 октября 2024, пятница, 16:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Докшицах будут судить жену местного «депутата»

  • 25.10.2024, 16:02
В Докшицах будут судить жену местного «депутата»

За «экстремизм».

В Докшицах за «экстремизм» будут судить жену местного «депутата», который ранее занимал должность зампреда райисполкома. На следующей неделе во вторник в суде Докшицкого района по обвинению в нарушении ч.2 ст.19.11 КоАП вызвана Майя Шнитко.

По информации ресурса, на данный момент она является главным бухгалтером филиала «Докшицыводоканал» УП «Витебскоблводоканал».

Предприятие возглавляет её муж Андрей Шнитко — действующий «депутат» Докшицкого райсовета. С 2010 по 2015 годы он был зампредом Докшицкого райисполкома.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук