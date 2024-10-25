В Докшицах будут судить жену местного «депутата»
- 25.10.2024, 16:02
За «экстремизм».
В Докшицах за «экстремизм» будут судить жену местного «депутата», который ранее занимал должность зампреда райисполкома. На следующей неделе во вторник в суде Докшицкого района по обвинению в нарушении ч.2 ст.19.11 КоАП вызвана Майя Шнитко.
По информации ресурса, на данный момент она является главным бухгалтером филиала «Докшицыводоканал» УП «Витебскоблводоканал».
Предприятие возглавляет её муж Андрей Шнитко — действующий «депутат» Докшицкого райсовета. С 2010 по 2015 годы он был зампредом Докшицкого райисполкома.