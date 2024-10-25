В Докшицах будут судить жену местного «депутата» 25.10.2024, 16:02

За «экстремизм».

В Докшицах за «экстремизм» будут судить жену местного «депутата», который ранее занимал должность зампреда райисполкома. На следующей неделе во вторник в суде Докшицкого района по обвинению в нарушении ч.2 ст.19.11 КоАП вызвана Майя Шнитко.

По информации ресурса, на данный момент она является главным бухгалтером филиала «Докшицыводоканал» УП «Витебскоблводоканал».

Предприятие возглавляет её муж Андрей Шнитко — действующий «депутат» Докшицкого райсовета. С 2010 по 2015 годы он был зампредом Докшицкого райисполкома.

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