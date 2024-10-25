«Конвейер наемных убийц дает сбой» 1 25.10.2024, 16:15

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Но Путин боится отдавать приказ о начале новой волны мобилизации.

Путину не хватает резервов на войну — в России изыскивают любые возможности, чтобы загнать на фронт как можно больше ресурса. Это признак того, что конвейер наемных убийц дает сбой. Таким мнением в эфире телеканала FREEДОМ сегодня, 25 октября, поделился российский политический деятель Геннадий Гудков.

- Путин мне сейчас напоминает сказочную бабку (героиню сказки «Колобок», — ред.), которая «соскребает по сусекам» все резервы, все возможности, начиная с отправки на фронт северокорейских солдат и кончая «случайными» переводами на счета несмышленых солдат больших денежных средств, от которых у них, конечно, голова может идти кругом, — сказал Гудков.

Он отметил, что людей на войну заманивают деньгами. И для тех, кто никогда не зарабатывал много, это серьезный аргумент.

«Те, кто получал 25-30 тысяч рублей, ну пусть даже 50 тысяч рублей, вдруг начинают получать в 5, 6, 8 или даже 10 раз больше. И это еще ведь без учета разового пособия, которое сегодня в России доходит до 3 млн рублей, грубо говоря, до 30 тыс. евро. Поэтому совершенно понятно, что это расчет на то, что люди не заметят, люди пожадничают, скажут, мол, о, как хорошо, солдат спит, а деньги капают, да? И потом, конечно, заплатят за это жизнью или здоровьем. Или моральной деградацией, потому что любой, кто взял в руки оружие и пересек границу Украины, является военным преступником. Степень вины разная, но тем не менее», — сказал спикер.

По мнению Гудкова, все это — явный признак того, что конвейер наемных убийц дает сбой. Многие люди не хотят идти на войну даже за большие деньги.

«Несмотря на завышенные какие-то, просто гигантские выплаты, которые на время даже разогнали российскую экономику, потому что рост потребления произошел, все равно этот поток (желающих идти на войну, — ред.) иссякает и превращается в тоненькие ручейки. Поэтому Путин выскребает все, что только может, в том числе вот этими жульническими методами», — сказал Гудков.

Он также отметил, что в России для того, чтобы привлечь людей на войну, в ход идут буквально все инструменты — навязчивая реклама, рассылки военкоматов, угрозы.

«Проводится работа с каждой семьей, военкоматы пытаются что-то делать, рассылки идут. Идет давление на мобилизационный процесс, на подписание контрактов: где-то угрозы, где-то еще что-то, дескать, мы тебя того лишим, всего лишим. Идет давление через администрацию, увеличиваются денежные пособия. То есть все используется для того, чтобы загнать людей на фронт», — подчеркнул спикер.

Тем не менее, российский диктатор не объявляет в стране очередную волну мобилизации. По мнению Гудкова, Путин опасается недовольства общества.

«Первая волна мобилизации дала гигантский всплеск недовольства, спровоцировала огромную миграцию, а в России сейчас главная проблема — это трудовые ресурсы. Их уже нет. И сейчас набирают уже по странам Африки, Азии и мужчин и женщин, которые способны работать на каких-то предприятиях. Идет активный набор этой категории лиц», — отметил гость эфира.

Путин не хочет повторять печальный опыт первой волны мобилизации. И поэтому все время оттягивает этот вопрос, считает Гудков.

«Путин уверен, что негативный политический эффект, так сказать, превышает выгоды от этой мобилизации, которые можно извлечь с точки зрения укрепления армии и ее человеческих ресурсов. Пока он не хочет отдавать приказ о начале новой волны мобилизации. Но мы считаем, что после ноября это, скорее всего, случится. Поэтому они сейчас напрягли все и вся, чтобы загнать на фронт как можно больше людей якобы добровольно», — резюмировал Геннадий Гудков.

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