В Польше сняли сериал о кризисе на границе с участием белорусского актера 2 25.10.2024, 16:27

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Премьера из 6 серий запланирована на начало 2025 года.

Польские кинематографисты сняли для американской стриминг-платформы MAX шпионский сериал «Перешеек», посвященный современной политике. И в нем играет белорусский актер Олег Гарбуз, передает «Еврорадио».

Шоу расскажет историю Евы Огиниц (ее играет Лена Гура), которая после личной трагедии хочет оставить работу в разведке и начать спокойную жизнь. Однако ситуация осложняется тем, что ее партнера, агента Скиннера (Кароль Почеч), раскрывают российские спецслужбы, после чего он бесследно исчезает.

Создатели утверждают, что сериал погружает зрителя в современный мир шпионских игр на фоне роста международных конфликтов, где, несмотря на все попытки, агент никогда не сможет полностью отказаться от службы.

Действие разворачивается весной 2021 года на фоне обострения кризиса на польско-белорусской границе. Сериал «Перешеек» покажут зрителям в начале 2025 года.

Одну из ролей в сериале сыграл театральный и киноактер Олег Гарбуз, который до эмиграции работал в Купаловском театре. Кстати, это уже не первая заметная роль Гарбуза после эмиграции.

Кроме того актер занимается озвучкой книг на белорусский язык и играет в постановке «Зэкамерон» по одноименной книге политзаключенного Максима Знака.

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