Стало известно, как будет выглядеть секретный военный городок около Гомеля 2 25.10.2024, 16:47

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В Сети обнаружился документ.

В Сети обнаружился документ, который показывает, как будет выглядеть секретный военный городок около Гомеля. «Флагшток» сделал визуализацию объекта и поговорил со специалистами о его значении.

Тендер на валку леса на участке, выделенном под воинскую часть, опубликовал Гомельский ДСК. Из проектной документации следует, что военный городок будет расположен в Гомельском районе вблизи урочища Прибор на пересечении автомагистралей М-8 и М-10. Ранее госслужбы не информировали граждан о планах построить военный объект около Гомеля.

До 2021 года территория лагеря находилась в собственности ОАО «Строительный трест № 14» (на этом месте был детский лагерь «Чайка»). В 2023 году на территории бывшего лагеря проводились учения отряда специального назначения «Буран» войсковой части 5525.

Из опубликованной проектной документации стало известно, что территория военного городка займет площадь примерно 60 га. Вырубка леса на месте строительства специальным указом Лукашенко была освобождена от необходимости осуществления компенсационных посадок. Сумма компенсационных выплат за снос 7 тысяч деревьев оказалась бы неподъёмной для Минобороны.

При помощи спутниковых снимков 2023 и 2024 годов можно сравнить площадь уже очищенной от леса территории.

Генеральный план не содержит названий построек, но большинство из них можно определить по аналогии с организацией других военных городков.

Планировка военного городка в Гомельском районе. Визуализация Флагштока

Небольшая часть существующих построек будет сохранена, однако основную инфраструктуру воинской части еще предстоит построить.

Планировка проектируемого военного городка типична для воинской части, основную часть личного состава которой будут составлять солдаты срочной службы. На планировке воинской части можно увидеть несколько зон.

В казарменную зону (выделена желтым цветом) входят девять 3-х и 4-этажных корпусов. Размеры казарм позволяют разместить здесь около 3000 солдат. В казарменной зоне по периметру плаца будет размещен штаб воинской части (выделен красным цветом) и столовая.

У входа в воинскую часть возле здания КПП на планировке расположена парадная зона, где угадывается размещение флагштока. Визуализация Флагштока

Рядом с казарменной зоной будут расположены спортивные и тренировочные площадки, учебный корпус, здание клуба. На входе в казарменную зону будет расположен контрольно-пропускной пункт.

Парк техники и вооружения (выделен зеленым цветом) будет расположен рядом с казарменной зоной с подветренной стороны. Здесь будет расположено 12 совмещенных гаражей. Расстояния между гаражами указывают на то, что в них будет содержаться не менее 300 единиц техники. Рядом с гаражами будет расположен контрольно-технический пункт.

Складская зона (выделена темно-серым цветом) будет расположена в дальней части военного городка, где планируется разместить семь складских помещений. Здесь же, вероятно, будет расположена солдатская баня.

Отдельно на планировке выделяется зона вблизи перекрестка трасс М-10 и М-8, состоящая из разных строений (выделены светло-серым цветом). Исходя из типовых планировок военных городков, можно предположить, что здесь будет жилая зона для офицерского состава.

В то же время очевидно, что для столь большого контингента мест размещения офицеров с их семьями здесь недостаточно. Отсутствие поблизости инфраструктуры, необходимой для семейного проживания (учебные заведения, магазины, поликлиника, бытовые услуги), указывает на то, что основная часть офицерского состава будет расквартирована в другом месте. На это указывает значительное количество площадок для парковки легковых автомобилей — их около 300 штук. Также имеется стоянка для пяти автобусов.

Сравнение генерального плана военного городка и выделенного под строительство участка на Кадастровой карте Беларуси

Кадастровая карта Беларуси показывает участок, выделенный под первую очередь строительства военного городка. Это значит, что первоначально планируется сэкономить на организации парадной и спортивных зон, а также на строительстве нескольких казарм и гаражей.

Флагшток обратился к специалистам мониторинговой группы «Беларускі Гаюн» с просьбой прокомментировать создание нового военного объекта около Гомеля.

- Является ли размер строящегося военного городка Сил специальных операций рекордным по меркам Беларуси?

- Пока спорным остается вопрос, кто будет дислоцироваться в военном городке в Гомельском районе: новая часть (бригада) Сил специальных операций или же подразделения Южного оперативного командования Сухопутных войск (например, механизированная бригада).

Говоря о размерах военного городка отметим, что 103-я воздушно-десантная бригада из Витебска (вместе с полигоном «Лосвидо») и 38-я десантно-штурмовая бригада из Бреста (вместе с полигоном «Брестский») дислоцируется в 3-х военных городках каждая. Поэтому нельзя утверждать, что строящийся в Гомельском районе военный городок радикально больше, чем у действующих подразделений.

Размеры военного городка в Гомельском районе и запланированной инфраструктуры будут достаточны для расквартирования подразделение уровня бригады (механизированной, воздушно-десантной или десантно-штурмовой). Не исключено, что в военном городке будет расквартировано сразу несколько подразделений Южного оперативного командования.

Справочно. Сейчас в состав каждого командования входят следующие подразделения:

- управление командования;

- бригады (2 механизированных, артиллерийская и инженерная (в СЗОК — вместо инженерной бригады — инженерный полк);

- полки (материального обеспечения, связи, зенитный ракетный);

- центр технического обеспечения;

- батальоны (РЭБ; охраны и обслуживания);

- отдельная рота специального назначения;

- общевойсковой полигон;

- госпиталь.

Какая структура будет у Южного оперативного командования — пока неизвестно. Вероятно, она будет повторять структуру Западного и Северо-Западного.

- Может ли в Гомеле быть размещено управление Южного оперативного командования?

- На этот вопрос пока нет однозначного ответа. Так, например, управление Западного оперативного командования находится в Гродно (возле самой границы). При этом управление Северо-западного оперативного командования — в Борисове (на удалении от границы).

Соответственно, несмотря на близость к границе управление Южного оперативного командования может быть размещено и в Гомеле. По нашему мнению, в качестве одного из вариантов также следует рассматривать Бобруйск.

Например, до своего окончательного расформирования в 2011 году. в Бобруйске дислоцировалось командование Сухопутных войск ВС РБ (в/ч 01304). То есть, у города есть «история» дислокации в недалеком прошлом органа военного управления ВС РБ.

Первоначально о строительстве военного городка и полигона стало известно из инвестиционной программы 2023 года. Место расположения объекта тогда в документации не было указано. Однако весной 2023 года стало понятно, что военный городок возводится в Гомельском районе на территории заброшенных детских лагерей возле деревень Прибор и Новая Буда — райисполком прекратил выдачу участков для строительства в этих местах, с осени 2023 года там стали проводить тренировки милицейское спецподразделения «Буран».

По Государственной инвестиционной программе 2023–2025 годов, на военный городок планировалось выделить 50,5 млн рублей. Но согласно программе на 2024–2026 гг., предполагаемый объем финансирования резко возрос до 390,59 млн рублей (около 120,2 млн USD). Также известно, что по старой программе на военный городок в текущем 2024 году предполагалось потратить 10 млн рублей. Сейчас на строительство в текущем году предусмотрено уже 42,38 млн рублей.

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