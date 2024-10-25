Российские оккупанты не оценили отправку на войну солдат КНДР 3 25.10.2024, 16:58

8,632

ГУР МО Украины перехватило разговор о «встрече» северокорейских военных.

Оккупантам не понравилось, что им «на помощь» в Курскую область перебросили северокорейских солдат. Россияне высказывают недовольство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупант в разговоре со своим командиром возмущается, что ему отдали приказ обеспечить северокорейских военных, которые прибыли в Курскую область, дефицитной бронетехникой.

Явно заметно вражеское отношение к новоприбывшим «союзникам».

«Я его (речь о том, кто отдал приказ о технике для солдат КНДР - ред.) хочу убить сегодня, да, после корейцев. Можно?» - заявил оккупант своему командиру.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com