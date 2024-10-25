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Российские оккупанты не оценили отправку на войну солдат КНДР

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  • 25.10.2024, 16:58
  • 8,632
Российские оккупанты не оценили отправку на войну солдат КНДР

ГУР МО Украины перехватило разговор о «встрече» северокорейских военных.

Оккупантам не понравилось, что им «на помощь» в Курскую область перебросили северокорейских солдат. Россияне высказывают недовольство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупант в разговоре со своим командиром возмущается, что ему отдали приказ обеспечить северокорейских военных, которые прибыли в Курскую область, дефицитной бронетехникой.

Явно заметно вражеское отношение к новоприбывшим «союзникам».

«Я его (речь о том, кто отдал приказ о технике для солдат КНДР - ред.) хочу убить сегодня, да, после корейцев. Можно?» - заявил оккупант своему командиру.

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