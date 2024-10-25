Российские оккупанты не оценили отправку на войну солдат КНДР

Российские оккупанты не оценили отправку на войну солдат КНДР3
- 25.10.2024, 16:58
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ГУР МО Украины перехватило разговор о «встрече» северокорейских военных.
Оккупантам не понравилось, что им «на помощь» в Курскую область перебросили северокорейских солдат. Россияне высказывают недовольство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
Оккупант в разговоре со своим командиром возмущается, что ему отдали приказ обеспечить северокорейских военных, которые прибыли в Курскую область, дефицитной бронетехникой.
Явно заметно вражеское отношение к новоприбывшим «союзникам».
«Я его (речь о том, кто отдал приказ о технике для солдат КНДР - ред.) хочу убить сегодня, да, после корейцев. Можно?» - заявил оккупант своему командиру.