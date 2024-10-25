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Россия могла потерять около 40 тысяч солдат за октябрь

  • 25.10.2024, 17:13
  • 1,296
Россия могла потерять около 40 тысяч солдат за октябрь

Об этом заявила разведка Эстонии.

Россия могла потерять около 40 тысяч солдат за октябрь. Это стали бы наибольшими потерями армии РФ с начала вторжения в Украину.

Об этом заявил заместитель начальника Центра оборонной разведки Эстонии Янек Кессельманн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Кессельманн сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступление по всей линии фронта, совершая в среднем 178 обстрелов в сутки.

По его словам, в Курской области за прошлую неделю существенных изменений на территориях, занятых украинскими войсками, не произошло. Вооруженные силы Украины продолжают проводить маневры и устраивать засады против подразделений Российской Федерации.

- Продвижение сил Российской Федерации стало возможным благодаря массированным обстрелам, в том числе минометным, с использованием беспилотников-убийц и неприцельного огня. Этот эффект осуществляется с помощью так называемых "грязных атак", в которых Россия цинично тратит свою живую силу, - сказал Кессельманн.

Он также подчеркнул, что потери России достаточно высоки.

- И этот месяц, похоже, является одним из самых больших потерь для России. По нашим оценкам, враг потеряет около 40 000 солдат, как ранеными, так и убитыми, в течение месяца, - подытожил замначальника.

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