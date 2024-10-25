Россия могла потерять около 40 тысяч солдат за октябрь
- 25.10.2024, 17:13
- 1,296
Об этом заявила разведка Эстонии.
Россия могла потерять около 40 тысяч солдат за октябрь. Это стали бы наибольшими потерями армии РФ с начала вторжения в Украину.
Об этом заявил заместитель начальника Центра оборонной разведки Эстонии Янек Кессельманн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Кессельманн сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступление по всей линии фронта, совершая в среднем 178 обстрелов в сутки.
По его словам, в Курской области за прошлую неделю существенных изменений на территориях, занятых украинскими войсками, не произошло. Вооруженные силы Украины продолжают проводить маневры и устраивать засады против подразделений Российской Федерации.
- Продвижение сил Российской Федерации стало возможным благодаря массированным обстрелам, в том числе минометным, с использованием беспилотников-убийц и неприцельного огня. Этот эффект осуществляется с помощью так называемых "грязных атак", в которых Россия цинично тратит свою живую силу, - сказал Кессельманн.
Он также подчеркнул, что потери России достаточно высоки.
- И этот месяц, похоже, является одним из самых больших потерь для России. По нашим оценкам, враг потеряет около 40 000 солдат, как ранеными, так и убитыми, в течение месяца, - подытожил замначальника.