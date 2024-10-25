Россия могла потерять около 40 тысяч солдат за октябрь 25.10.2024, 17:13

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Об этом заявила разведка Эстонии.

Россия могла потерять около 40 тысяч солдат за октябрь. Это стали бы наибольшими потерями армии РФ с начала вторжения в Украину.

Об этом заявил заместитель начальника Центра оборонной разведки Эстонии Янек Кессельманн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Кессельманн сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступление по всей линии фронта, совершая в среднем 178 обстрелов в сутки.

По его словам, в Курской области за прошлую неделю существенных изменений на территориях, занятых украинскими войсками, не произошло. Вооруженные силы Украины продолжают проводить маневры и устраивать засады против подразделений Российской Федерации.

- Продвижение сил Российской Федерации стало возможным благодаря массированным обстрелам, в том числе минометным, с использованием беспилотников-убийц и неприцельного огня. Этот эффект осуществляется с помощью так называемых "грязных атак", в которых Россия цинично тратит свою живую силу, - сказал Кессельманн.

Он также подчеркнул, что потери России достаточно высоки.

- И этот месяц, похоже, является одним из самых больших потерь для России. По нашим оценкам, враг потеряет около 40 000 солдат, как ранеными, так и убитыми, в течение месяца, - подытожил замначальника.

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