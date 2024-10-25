В Минздраве объяснили, почему запретили продавать в Беларуси «Роллтон»6
- 25.10.2024, 17:25
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Причина весомая.
Министерство здравоохранения запретило продавать в Беларуси продукцию российской компании «Маревен Фуд Сэнтрал», которая выпускает популярную лапшу быстрого приготовления под брендом «Роллтон». В ведомстве объяснили, с чем это связано.
В Минздраве рассказали, что в сухом картофельном пюре с куриным вкусом «Петра», производства ООО «Маревен Фуд Сэнтрал», обнаружены колиформы, то есть бактерии группы кишечной палочки.
Нарушение стало основанием, чтобы запретить ввоз на территорию Беларуси и продажу всего ассортимента продукции ООО «Маревен Фуд Сэнтрал», в том числе брендов «Роллтон» и «Биг Бон».
Такие же меры применили и к другим компаниям, у которых нашли нарушения. Так, в вафлях от российской «Производственный комплекс «Кундрат» в составе оказался консервант (сорбиновая кислота), который не был заявлен изготовителем на маркировке. А в маркировке бисквитного рулета от российской «Кондитерская фабрика «Виктория» не оказалось синтетического красителя (тартразин), который обнаружили в продукте.
В морской соли от португальской Salexpor Companhia Portugueza De Sal Higienizado фактическое содержание йода не соответствует нормируемому значению, а бактерии группы кишечной палочки оказались в овощной смеси «Гавайская» и «Мексиканская» от российской «Производственная компания ЮЖ». Всю продукцию этих компаний запретили поставлять в Беларусь и продавать в нашей стране.
Такая же участь постигла и двух российских производителей алюминиевой фольги — ООО «ТДЗ» и ООО «ИнтроПластика». Их продукция не прошла проверку на безопасность.
В Минздраве заявили, что для того, чтобы пищевая продукция указанных компаний смогла вернуться на рынок Беларуси, производители должны «организовать проведение корректирующих мероприятий, обеспечить их эффективность, стабильность процессов производства, хранения, транспортировки продукции, а также действенную систему контроля качества, включая лабораторные исследования продукции, оценку рисков факторов, вызвавших введение ограничений, и достижение по ним приемлемого уровня».