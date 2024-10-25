В Гродно нашли почти чудо света — висячие огороды 3 25.10.2024, 17:43

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Видеофакт.

Видео в TikTok за два дня набрало более 50 тысяч просмотров и множество одобрительных комментариев от тех, кто оценил хорошую идею, пишут «Сильные новости».

Комментаторы отмечают, что до такого огорода ни кроты, ни медведки не доберутся, и явно креативный подход к использованию небольшого пространства, когда нужен гараж, а от перчиков отказаться трудно.

«Маме моей только не показывайте, а то у нас будет второй ярус огорода», — встревожились некоторые пользователи.

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