В Гродно нашли почти чудо света — висячие огороды

В Гродно нашли почти чудо света — висячие огороды3
- 25.10.2024, 17:43
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Видеофакт.
Видео в TikTok за два дня набрало более 50 тысяч просмотров и множество одобрительных комментариев от тех, кто оценил хорошую идею, пишут «Сильные новости».
Комментаторы отмечают, что до такого огорода ни кроты, ни медведки не доберутся, и явно креативный подход к использованию небольшого пространства, когда нужен гараж, а от перчиков отказаться трудно.
«Маме моей только не показывайте, а то у нас будет второй ярус огорода», — встревожились некоторые пользователи.
@laykbum #беларусь #гомель #грядки ♬ Offroading - ROKKA