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Американская пловчиха установила мировой рекорд на 100 м на спине

  • 25.10.2024, 18:21
Американская пловчиха установила мировой рекорд на 100 м на спине

Реган Смит улучшила достижение австралийки Кейли Маккиоун.

Американка Реган Смит установила новый мировой рекорд на короткой воде на дистанции 100 м на спине.

Смит на втором этапе Кубка мира в южнокорейском Инчхоне показала результат 54,41 секунды. 22-летняя спортсменка улучшила достижение австралийки Кейли Маккиоун (54,56), которое было установлено в сентябре на чемпионате Австралии.

Смит является двукратной олимпийской чемпионкой Парижа в эстафетах. Также в ее активе пять серебряных медалей Игр-2024 и бронза Токио. Пять раз спортсменка становилась чемпионкой мира.

22-летняя Смит в данный момент также является рекордсменкой мира на дистанции 100 м на спине на длинной воде.

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