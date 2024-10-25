Илон Маск заработал $33,5 млрд за день 5 25.10.2024, 18:36

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Илон Маск

Из-за рекордного роста акций Tesla.

В четверг, 24 октября, котировки Tesla продемонстрировали наибольший рост за 11 лет, что позволило Илону Маску за один день увеличить свое состояние сразу на $33,5 млрд. Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, основатель Space X, Tesla и владелец социальной сети X находится на первом месте в списке богатейших людей мира. По итогам 24 октября его состояние оценивалось Bloomberg в $270 млрд (прирост на 14% за день).

Акции производителя электромобилей Tesla (TSLA) по итогам основной торговой сессии на бирже NASDAQ 24 октября подорожали на 21,92%, до $260,48 за акцию. Этот прирост в котировках компании стал рекордным за последние 11 лет.

В ходе торгов на премаркете 25 октября цена бумаг Tesla скорректировалась до $254,84 (минус 2,17% к цене закрытия предыдущего дня).

Согласно данным Bloomberg, около 75% состояния Маска составляют акции и опционы Tesla, а также значительные доли в SpaceX, социальной сети X и компании xAI, занимающейся искусственным интеллектом.

Акции Tesla взлетели после того, как компания опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2024 года. Автопроизводитель сообщил о крупнейшей прибыли за квартал с лета 2023 года ($2,2 млрд). В ходе звонка после публикации отчета Маск спрогнозировал рост продаж электромобилей Tesla на 20–30% в следующем году, а также сообщил, что продажи Tesla Cybertruck впервые за квартал начали приносить прибыль компании.

«Я предсказываю, что Tesla станет самой дорогой компанией в мире и, вероятно, с большим отрывом», — сказал Маск.

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