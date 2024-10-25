«Пришла на тренировку в пальто за 700 рублей — вернулась без него» 12 25.10.2024, 18:40

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Кто отвечает за потерю вещей в раздевалках?

Во многих общественных местах можно встретить объявление: «За оставленные без присмотра вещи администрация ответственности не несет». С таким аргументом от фитнес-центра столкнулась и белоруска после того, как не обнаружила в раздевалке своего нового пальто. Девушка уверяет, что это вторая пропажа за одну неделю — неделей раньше она забыла на скамейке дорогие наушники (и так и не смогла их найти). Что делать в ситуации, если из раздевалки исчезли ваши вещи? Пытался разобраться «Онлайнер».

Позиция клиентки: «За неделю потеряла вещи на 1500 рублей. Осталась один на один с проблемой»

Вероника рассказывает: 18 октября она пришла на тренировку в фитнес-центр «Адреналин» на станции метро «Восток», где она тренируется последний год. Как обычно, переоделась, сложила сумку и одежду в ячейку, закрыла ее на пароль, а пальто повесила в специально отведенную зону для верхней одежды. Это большая стойка вдоль шкафчиков.

После тренировки, уверяет девушка, своего пальто на вешалке она уже не нашла.

— Шарф при этом висел нетронутым. Первая мысль была, что я слишком устала на тренировке и не замечаю своего пальто (оно было новое и стоило более 700 рублей), поэтому я обратилась к администратору, чтобы она помогла мне его найти. В итоге мы несколько раз просмотрели все вешалки и, конечно же, пальто не нашли.

Та самая вешалка, где остался только шарф

Минчанка делает акцент на том, что обычно в женскую раздевалку можно попасть только по пропуску, который выдают администраторы. Но во время последних посещений Вероники турникеты были открыты.

— Любой человек (даже не посетитель тренажерного зала) мог беспрепятственно попасть в женскую раздевалку, взять что угодно и уйти по лестнице. Я настояла на том, чтобы отсмотреть с администратором все видеозаписи с камер. Человека, который ушел в моем пальто, мы не увидели. При этом важно понимать, что видеонаблюдение не захватывает зону входа в женскую раздевалку с лестницы. Камера снимает только общую зону, куда люди приезжают на лифте и где сидят администраторы.

Вот так, по мнению клиентки, можно пройти в раздевалку, минуя камеры видеонаблюдения

По словам Вероники, в фитнес-центре настаивали на том, что администрация за пропавшие личные вещи посетителей ответственности не несет. Поэтому на следующий день девушка обратилась в милицию.

— У меня взяли заявление в РУВД, затем я вместе со следователем приехала в фитнес-центр. Они все сфотографировали и сказали ждать звонка. До сих пор никто не позвонил.

Девушка уверяет, что за неделю до потери пальто она также забыла в раздевалке оригинальные беспроводные наушники Apple AirPods.

— Я их положила на скамейку, когда собиралась уходить. Потом отвлеклась, забрала только сумку и ушла. Наушники стоили на момент покупки около 800 рублей, тоже очень обидно. Из-за этого у меня напрашивается вопрос: почему фитнес-клуб, где цены выше среднего, никак не заботится о своих постоянных клиентах, ведь я стабильно ходила в этот зал 2—3 раза в неделю на протяжении практически года? Неужели оставлять турникеты в женскую раздевалку открытыми — это ответственно, по мнению руководства зала? Не ставить камеры в зоны входа в раздевалку — это ответственно? Когда у тебя исчезают вещи суммарно на сумму 1500 рублей в течение 7 дней, почему посетитель должен один на один оставаться с этой проблемой? — недоумевает девушка.

Позиция фитнес-центра: «Ждем итогов разбирательства. Это первый случай за полтора года»

На сайте «Адреналина» действительно размещены правила, в которых подчеркивается, что фитнес-центр «не несет ответственности за сохранность личных вещей или ювелирных украшений посетителей, оставленных в индивидуальных шкафчиках, а также вещей, оставленных без присмотра, или за то, что они были утеряны и/или частично испорчены, включая купальные костюмы посетителей».

Более того, клиентам не рекомендуют приносить с собой в зал «дорогие и ценные вещи (мобильные телефоны, фото- и видеотехнику и т. п.), которые могут испортиться под воздействием влаги или могут быть утеряны и/или повреждены».

Как пояснила журналисту Onlíner директор фитнес-центра Оксана Шуст, правила всем клиентам понятны, и при покупке абонемента вопрос хранения личных вещей отдельно разъясняется. За полтора года работы филиала это первый такого рода конфликт, заверили нас в администрации.

— Каждому клиенту выдается отдельный шкафчик под кодовым замком, откуда никогда ничего не пропадало. Пальто этой девушки было не в шкафчике, который под кодом. Мы дополнительно для удобства клиентов поставили вешалку и заказали пластмассовые плечики. Но это не обязывает [посетителей] вешать туда свою верхнюю одежду. Могут вешать, а могут нет <…> Некоторые и обувь свою под скамейкой оставляют, не прячут в шкафчики.

Оксана Шуст подтвердила, что в фитнес-центр уже приезжали следователи, а сейчас администрация ждет итогов проверки.

— Если будет установлено, что это наша вина, если не будет найдено это пальто, мы примем все необходимые меры, чтобы урегулировать конфликт. Надо будет — все возместим, еще и в подарок абонемент подарим. Но пока я не могу достать из своего кармана 700 рублей и просто отдать их клиентке, иначе ко мне будет так приходить каждый человек. Ведь люди разные есть, кто-то подумает: «Возместили — какие они молодцы!» А потом придут и скажут: «А у меня деньги лежали», «А у меня ботинки украли за 200 рублей» <…> Мы отсмотрели все камеры, которые у нас были, потратили время, сделали различные репосты, сказали всем нашим дежурным тренерам поговорить с клиентками, вдруг кто-то нечаянно надел это пальто, всякое бывает.

Вход в раздевалку. Фото: пострадавшая клиентка

Директор приводит в пример случай из другого фитнес-центра, когда на вешалке оказались два одинаковых пальто размера S и L. Случилась путаница, но в серьезный конфликт тогда ситуация не переросла. Недавно также клиент заявлял о пропаже Apple AirPods. Тогда тоже обыскали весь фитнес-центр, но в итоге через несколько дней наушники нашлись у молодого человека в машине.

— До этого случая у нас ничего такого криминального не было. Да, часто вещи забывают, но все обычно находится и возвращается. Вчера вот достали пакет с потерянными AirPods, проверили все серийные номера <…> Мы все храним, ничего не выбрасываем, нам абсолютно это не нужно. Мы даже стаканы людей не выбрасываем, — заверила нас директор. — Была ситуация, когда человек забыл куртку Prada — она у нас висела полгода, никто ее не брал. А потом приходит человек: «О, это же моя куртка, а я уже забыл про нее». Никуда не жаловался, забрал просто куртку свою спокойно и пошел.

Сбой работы турникетов связан с техническими моментами, объяснила представитель фитнес-центра. Что касается камер видеонаблюдения, то в раздевалках по закону их устанавливать нельзя. А выход возле лестницы считается территорией бизнес-центра — в «Адреналине» не уверены, что им можно туда повесить камеру.

— Просто закрыть дверь на ключ мы тоже не можем, это аварийный выход, — обратила внимание директор.

Позиция юриста: «Потребитель может обращаться в суд с соответствующим иском»

Ситуация с фитнес-центром лишь один из примеров, когда мы оставляем свои вещи на хранение в общественном месте и рискуем их потерять. Что о таких случаях говорит закон? Спросили у специалиста по правам потребителей Ивана Райкевича.

— В Гражданском кодексе Республики Беларусь есть статья 814, которая регламентирует порядок хранения вещей в гардеробах организаций. Хранитель вещи, сданной в гардероб, независимо от того, осуществляется хранение возмездно или безвозмездно, обязан принять для обеспечения сохранности вещи все меры, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 781 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

По словам юриста, правила этой статьи применяются также к хранению верхней одежды, головных уборов и других подобных вещей, оставляемых людьми в местах, отведенных для этих целей в организациях и в транспорте.

— Посещать фитнес-центр в пальто, естественно, невозможно, и администрацией было установлено, что люди могут переодеваться и оставлять свою одежду в специально отведенном месте — раздевалке. Отведение места для верхней одежды в раздевалке признается публичной офертой, тогда как оставление потребителем одежды в указанном месте — акцептом.

Согласно статье 795 ГК ответственность хранителя за сданные на хранение в гардероб вещи наступает по правилам статьи 792 Гражданского кодекса. Это значит, что убытки, причиненные человеку утратой, недостачей или повреждением вещей, возмещаются хранителем в соответствии со статьей 364 вышеуказанного закона, если законодательством или договором не предусмотрено иное.

Как людям в такой ситуации защитить свои права? Специалист рекомендует вызвать милицию, зафиксировать факт причинения ущерба и то, что вещь действительно была украдена, что не работали турникеты.

— Советую обратить внимание правоохранительных органов на отсутствие иных мер, направленных на обеспечение сохранности имущества посетителей фитнес-центра, в том числе и на то, что не проводился контроль доступа посторонних лиц в места хранения вещей посетителей. После можно направлять претензию в эту организацию, требовать возместить ущерб. В случае отказа от возмещения ущерба в добровольном порядке потребитель имеет право обратиться в суд с соответствующим иском.

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