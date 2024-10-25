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Белорусы все реже покупают водку в магазинах

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  • 25.10.2024, 19:14
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Белорусы все реже покупают водку в магазинах

На что переходят.

В Беларуси сократились продажи водки, а также некоторых других видов алкогольных напитков.

Об этом говорят данные Белстата, которые предоставлены за период с января по сентябрь 2024 года.

Согласно информации ведомства, в январе – сентябре 2023-го торговые организации (исключая микроорганизации) продали 5,9351 млн дал водки (в 1 дал содержится 10 л).

При этом за аналогичный период текущего года – 5,6895 млн дал. Таким образом, объемы реализации водки снизились на 4,1%.

Спрос на виноградные вина с января по сентябрь 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023-го тоже просел с 2,6173 млн до 2,4782 млн дал, или на 5,3%.

Меньше выпили наши люди и плодовых вин: было 2,816 млн дал, а стало 2,618 млн дал, то есть минус 7,0%.

Но не все так однозначно. По некоторым категориям спиртного в стране наблюдается рост продаж.

В январе – сентябре 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023-го реализация слабоалкогольных напитков увеличилась на 13,7%.

Продажи коньяка, коньячных напитков, бренди возросли на 6,9%, ликеров и ликероводочных изделий – на 5,5%, прирост по продажам игристых вин, включая шампанское, составил 5,1%. Продажи пива прибавили 0,5%.

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