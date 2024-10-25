ВСУ дроном уничтожили российский «Ураган» в Запорожской области

ВСУ дроном уничтожили российский «Ураган» в Запорожской области1
- 25.10.2024, 19:18
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Видео.
Оператор FPV-дронов из подразделения «Ронины» 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожает российскую 220-мм РСЗО БМ-27 «Ураган» в Запорожской области.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Бутусов плюс».
Враг «прикопал» боевую машину на практически открытой местности, видимо, надеясь, что в глубоком тылу на временно оккупированной территории украинские операторы дронов ее не достанут.